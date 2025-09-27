विधानसबा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार दौरे पर हैं. इस बीच शनिवार को उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक की खबर सामने आई है. समस्तीपुर जाने के लिए पटना एयरपोर्ट जब उनका कारकेड पहुंच रहा था, उससे ठीक पहले एक अज्ञात फोर व्हीलर सामने आ गई. तब पुलिसकर्मियों को एहसास हुआ और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया. इसके बाद वह गाड़ी वहीं सड़क पर साइड कराई गई.

काफिले में अज्ञात कार देख सुरक्षा बलों के हाथ-पैर फूले

गृह मंत्री के काफिले में एक अनजान कार देखकर सुरक्षा बलों के हाथ-पैर फूल गए. वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जब गलती का एहसास हुआ, तो वे चिल्लाने लगे. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को किनारे लगवाया. तब जाकर गृह मंत्री अमित शाह का काफिला बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट पहुंचा और पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली.

दरअसल अमित शाह जब समस्तीपुर के सरायरंजन जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे थे, तभी ये चूक हुई. अब सवाल यह है कि यह स्थिति बनी तो कैसे बनी. आखिर इस तरह के हालात कैसे बने जब अमित शाह पटना में एक निजी होटल से एयरपोर्ट के निकले. इस समय अलर्ट हो गया था कि देश के गृह मंत्री निकल गए हैं तो फिर आखिर इस गाड़ी को इस रूट में पुलिसकर्मियों ने आने कैसे दिया.

अमित शाह नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक

बता दें कि आज (शनिवार) को गृह मंत्री अमित शाह समस्तीपुर के सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इसके लिए वो पटना से रवाना हो चुके हैं. इस बैठक मे वो चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और जीत का मंत्र देंगे. नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे.

