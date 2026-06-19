दक्षिण बिहार कई जिलों में आज झमाझम बारिश की चेतावनी, मॉनसून को लेकर IMD का आया बड़ा अपडेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दक्षिणी-पश्चिमी मानसून आज बढ़ेगा, तापमान में गिरावट की उम्मीद.

पिछले कई दिनों से बिहार में मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है. बिहार में समय से पहले मानसून तो आया, लेकिन मुजफ्फरपुर से आगे नहीं बढ़ सका है. बिहारवासियों को तापमान में लगातार वृद्धि के साथ भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है. खासकर दक्षिण बिहार के पटना, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर समेत लगभग सभी जिलों के तापमान में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है. यहां सुबह से ही तेज धूप और गर्मी से लोग बेहाल हैं.

हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार को बिहार के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है और तापमान में भी थोड़ी गिरावट की संभावना जताई गई है. हालांकि, ये बदलाव गर्मी से कोई खास राहत नहीं देगी. खासकर दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर जैसे जिलों में आज भी गर्मी से विशेष राहत की उम्मीद नहीं है, परंतु पटना, नालंदा, गयाजी सहित कई जिलों को राहत मिल सकती है.

उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग सहित आठ जिलों में बारिश का अलर्ट

दक्षिण बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार को दक्षिण बिहार के कई जिलों में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, राजधानी पटना के अलावा बांका, भागलपुर, गयाजी, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, एवं शेखपुरा जिले के कुछ-कुछ जगह पर भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिले में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. हालांकि, यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

किन जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट

दक्षिण बिहार के मौसम में बदलाव का असर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने सुबह 4 बजे से 7 बजे तक यहां के कई जिलों में वर्षा और मेघ गर्जन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इनमे बांका, जमुई,नवादा, अररिया, गयाजी, जहानाबाद, किशनगंज, मधुबनी, नालंदा और सुपौल जिला शामिल है. इन जिलों में सुबह से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है, तो कहीं-कहीं बादल छाये रहे जिससे यहां सुबह से गर्मी से कुछ राहत मिली है. बता दें कि करीब एक सप्ताह से बीते गुरुवार तक इन सभी जिलों में सुबह से तापमान में वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन आज थोड़ी राहत मिली है.

आज आगे बढ़ेगा दक्षिण-पश्चिम मानसून

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून समय से चार दिन पूर्व 11 जून को प्रवेश कर गया. किशनगंज से मानसून की शुरुआत हुई और कई जिलों से होते हुए मुजफ्फरपुर तक आकर रुक गया है. हलांकि, मौसम विभाग ने आज से अन्य जिलों में मानसून के आगे बढ़ाने की संभावना जताई है. उसका असर आज देखने को मिल सकता है, लेकिन तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है. वहीं, पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही थी, उसमें आज कुछ कमी होने के आसार हैं.

यूपी में तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी, आज प्रयागराज समेत 29 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, जानें- आपके शहर का मौसम

कैसा रहा गुरुवार को तापमान?

बीते गुरुवार को राज्य के तापमान में काफी वृद्धि दर्ज की गई. कई जिलों में लोग गर्मी से बेहाल रहे. गुरुवार को 8 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहा, जबकि चार जिले छपरा, कैमूर, शेखपुरा और बक्सर लू और उष्ण लहर की चपेट में रहे. सबसे अधिक तापमान कैमूर में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो राजधानी पटना में भी 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. पिछले एक सप्ताह से पटना में तापमान 40 डिग्री के करीब बना हुआ है. हालांकि, आज शुक्रवार को पटना के तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है.

उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश दर्ज

दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी तो उत्तर बिहार के कई जिलों में वर्षा भी लगातार दर्ज की जा रही है. गुरुवार को भी किशनगंज में 69.8 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई, तो पश्चिमी पूर्वी चंपारण में 56.2,पूर्णिया में 51.4, लखीसराय में 27.2, बेगूसराय में 24.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा बांका, समस्तीपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई.