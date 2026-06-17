Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
Delhi Weather Update: मंगलवार (16 जून) को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम था. एक दिन पहले सोमवार को यह 37.5 डिग्री सेल्सियस था.
- 18 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ, अगले पांच दिन तापमान बढ़ेगा.
दिल्ली-एनसीआर का मौसम इन दिनों थोड़ा सुहावना बना हुआ है. बारिश और तेज हवाओं ने मौमस का मिजाज बदल दिया है. आज भी भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक का अनुमान लगाया है. मंगलवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में कम समय के लिए लेकिन जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. IMD ने कहा कि बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधि 21 जून तक जारी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी.
मंगलवार (16 जून) को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम था. एक दिन पहले सोमवार को यह 37.5 डिग्री सेल्सियस था. न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम था. सोमवार को यह 28.2 डिग्री सेल्सियस था.
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पिछले 24 घंटों में कैसा रहा दिल्ली का मौसम
पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बारिश/आंधी-तूफान देखने को मिला. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जबकि बाकी हिस्सों में कोई खास बदलाव नहीं दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दक्षिण-पश्चिम दिशा से 15-20 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं, जिनकी गति कभी-कभी 46 किमी/घंटा तक पहुंच गई.
आज छाये रहेंगे आंशिक रूप से बादल
IMD के अनुसार, आज बुधवार (17 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने सुबह या दोपहर के समय में बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 20-30 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 40 किमी/घंटा तक जा सकती है.
18 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ
IMD ने कहा है कि 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ असर डाल सकता है. विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा. इसी दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद कोई खास बदलाव की संभावना कम है.
IMD का अनुमान है कि अधिकतम तापमान गुरुवार को 35-37 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 36-38 डिग्री सेल्सियस और 20 से 22 जून के बीच 37-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बात करें हवा की गुणवत्ता की तो इसमें मामूली सुधार के साथ AQI 'मॉडरेट' (संतोषजनक) श्रेणी में बना रहा. मंगलवार को AQI 116 था, जबकि सोमवार को यह 151 था.