संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को राजधानी पटना में 'संविधान रक्षा मार्च' निकाला. बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में यह मार्च इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंचा.

हजारों की संख्या में कांग्रेसजन तिरंगा एवं पार्टी के झंडे के साथ इस विशाल मार्च में शामिल हुए. शहीद स्मारक पहुंचने के बाद कांग्रेसजनों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया.

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा 140 करोड़ भारत की रक्षा के लिए आज बिहार प्रदेश कांग्रेस का पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है. राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है, आज पूरा पटना उसमें शामिल है. लाखों लोग आज सड़कों पर हैं.

पटना, बिहार: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा, "राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे देश में आज 'ज्ञानेश को इस्तीफा दो, जेल भेजो' और संविधान रक्षा दिवस के तहत बाबा साहेब के विचारों की रक्षा, संविधान की रक्षा और 140 करोड़ भारत की रक्षा के लिए आज बिहार प्रदेश कांग्रेस का पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है, आज पूरा पटना उसमें शामिल है। लाखों लोग आज सड़कों पर हैं।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 26, 2026

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राजेश राम ने कहा- 'अधिकार खत्म कर रही बीजेपी'

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "...जब संविधान बन रहा था, तो इसे बनाने में लगभग तीन साल लगे. संविधान की आवश्यकता तब पड़ी, जब अंग्रेज हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं दे रहे थे. अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा गया. आज मौलिक अधिकारों में वोट देने का जो अधिकार मिला है, बीजेपी उसी अधिकार को खत्म कर रही है. इसलिए आज जरूरी है कि वोटरों और उनके अधिकारों की रक्षा हो. संविधान बचेगा, तो उनके अधिकारों की रक्षा होगी और वोट बचेगा, तभी लोकतंत्र की रक्षा होगी."

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा, "जल्दी से जल्दी ज्ञानेश कुमार की विदाई हो और जिस तरह से 15 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया है, उसका हम लोग शुरू से मुखालफत कर रहे हैं. एसआईआर की जो प्रक्रिया रही है, वह इनके नेतृत्व में गलत प्रक्रिया रही है. ये लोग फ्री एंड फेयर चुनाव करा ही नहीं रहे हैं."

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