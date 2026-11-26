बिहार की महिलाओं, छठ पूजा और सिंदूर परंपरा को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में यूट्यूबर और स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ पटना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. बिहार बीजेपी की प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर के नेतृत्व में महिला नेताओं ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया. महिला नेताओं ने आपत्तिजनक वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

गुरुवार (26 नवंबर) को बीजेपी की कई महिला नेता कोतवाली थाने पहुंचीं. प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यश माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां कीं.

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BNS और IT एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की मांग

बीजेपी नेताओं ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 79, 351 और 352 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में संबंधित वीडियो, URL और स्क्रीनशॉट को सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है. प्रीति शेखर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, लेकिन इसका इस्तेमाल कानून और सामाजिक मर्यादा के दायरे में होना चाहिए. हास्य और व्यंग्य के नाम पर महिलाओं का अपमान स्वीकार नहीं है.

पटना, बिहार: भाजपा की प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर ने स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी द्वारा बिहार की महिलाओं की सिंदूर परंपरा और छठ पूजा के बारे में की गई टिप्पणी पर कहा, "छठ पर्व के दौरान, जो बिहार की परंपरा है, बिहार की महिलाएँ जिस सनातन परंपरा का निर्वहन करती हैं, उसके अनुसार वे नाक पर लंबा सिंदूर लगाती हैं। उसकी तुलना उनके प्राइवेट पार्ट से करना एक ओछी, तुच्छ और निम्न मानसिकता का परिचायक है... इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सभी बहनों की तरफ से आज कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 26, 2026

मंत्री श्वेता गुप्ता ने भी जताई नाराजगी

मंत्री श्वेता गुप्ता ने यश महेश्वरी की टिप्पणी को गलत बताया. उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं, छठ पूजा या सिंदूर परंपरा को लेकर किसी को भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्रवाई हुई है और यश माहेश्वरी ने माफी भी मांगी है.

विधायक संगीता कुमारी बोलीं- टिप्पणी बेहद शर्मनाक

बीजेपी विधायक संगीता कुमारी ने भी टिप्पणी की निंदा की. उन्होंने कहा कि छठ पूजा और महिलाओं के सिंदूर पर इस तरह की बात करना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं. इस परंपरा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए. भाजपा नेताओं ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. मामले में पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि होगी.

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