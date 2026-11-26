बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो जेल नियमावली में बदलाव करते हुए आनंद मोहन की रिहाई हुई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में सरेंडर करने का आदेश दिया है जिसके बाद अलग-अलग दलों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी क्रम में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी बयान आया है.

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, "आनंद मोहन के मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की महान न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं. उनके फैसलों पर पार्टी कभी टीका-टिप्पणी नहीं करती है. इसे हम स्वीकार करते हैं."

पप्पू यादव बोले- इसकी जरूरत नहीं थी

आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, "इसको रद्द नहीं कहेंगे… कोर्ट ने प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है. सरकार नीतीश जी की बदल गई, बीजेपी ने अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखा जिससे उन्हें मौका मिल गया. अगर बीजेपी की सरकार अपना पक्ष रखती कि हमने सही किया है तो ऐसा नहीं होता. मुझे लगता है कि आनंद मोहन जी पहले ही बहुत ज्यादा भुगत चुके हैं और जेल की सजा काट चुके हैं. अब इसकी जरूरत नहीं थी."

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मीसा भारती बोलीं- टिप्पणी करना उचित नहीं

आरजेडी सांसद मीसा भारती ने आनंद मोहन की जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के मामला पर कहा, "आनंद मोहन को कहीं न कहीं सरकार बचाने के लिए निकाला गया था. अब आपको पता ही है कि सरकार में कौन लोग हैं. जमानत रद्द हुआ है. जहां तक जमानत रद्द होने की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है और उनका मामला वैसे भी न्यायालय में लंबित है तो हम लोगों को न्यायालय के ऊपर बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है. ये अब वो लोग अपना मामला देखेंगे लेकिन एक राजनीतिक एंगल हम लोगों को जरूर दिखता है कि सरकार को उस समय बचाना था, इसलिए उनको बचाया गया और आनंद मोहन से जो-जो वादे उनसे किए गए थे, सरकार ने वो पूरे नहीं किए. इसी तरफ से वो दूसरी तरफ चल रहे थे और उनकी जमानत रद्द कराने का कहीं न कहीं यही कारण रहा होगा."

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