संविधान दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वे 15 मिनट संसद की लाइब्रेरी में जाकर संविधान को पढ़ें. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने संविधान गौरव दिवस मनाने का फैसला किया गया जिस से इसकी भावना लोगों तक पहुंचे.

उन्होंने कहा, 'संविधान का सम्मान करना हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की जिम्मेदारी है. हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद संविधान को केवल सरकार चलाने की एक किताब मानने की कोशिश की गई. देश के किशोरों, युवाओं, नागरिकों में इसकी भावना को बैठाने और मजबूत करने की प्रक्रिया को भुला दिया गया. जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2015 में उन्होंने निर्णय लिया कि हर साल 26 नवंबर को 'संविधान गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हमारे संविधान के सर्वोच्च मूल्यों को हर स्कूल, कॉलेज और सभी नागरिकों तक पहुंचाया जा सके.'

संविधान नागरिकों को अधिकार देता है: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'संविधान गौरव दिवस' के कार्यक्रम में कहा कि संविधान नागरिकों को यह तय करने का अधिकार देता है कि वे कैसे शासित होना चाहते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोगों को संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर शासन करने का निर्देश देता है. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि 80 सालों में हमारे देश के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि भले ही संविधान ने 1949 में लोकतंत्र का ढांचा दिया, लेकिन इस देश की सभ्यता ने हजारों सालों से लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोया है, जो अब संविधान के अनुच्छेदों के जरिए सामने आ रहे हैं.'

संविधान का सम्मान सिर्फ दिखावा नहीं: अमित शाह

उन्होंने कहा, 'इन 80 सालों में हमारे संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, शासन व्यवस्था और लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है. दोस्तों, हालांकि संविधान का सम्मान करने के दो तरीके हैं. एक तरीका यह है कि जैसे हम सबने संविधान की किताब एक पवित्र ग्रंथ से आपका स्वागत किया, मैं उसे ऊपर उठाकर दिखा सकता हूं, कोई इसे अपनी जेब में रखकर लहरा सकता है और जनता को दिखा सकता है. दूसरा तरीका ये है कि संविधान ने जो कसौटियां तय की हैं, जो मानक बनाए हैं, उन पर एक व्यक्ति और एक राजनीतिक दल के रूप में खरा उतरना होता है.'