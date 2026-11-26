पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनके परिवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उनके भाई रतन कुमार सिंह ने इस फैसले पर दुख जताया है.

उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की उम्र काफी हो गई है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती. ऐसे में उनके साथ जो हुआ, वह ठीक नहीं है. रतन कुमार सिंह ने इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया है.

उन्होंने सवाल उठाया कि इस उम्र में उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में क्या कहा जाए, समझ नहीं आ रहा. उन्होंने इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला बताया है.

सहरसा, बिहार: पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के फैसले पर उनके भाई रतन कुमार सिंह ने कहा, "यह बहुत दुखद है और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। स्वस्थ भी नहीं रहते हैं। यह ठीक नहीं है। इस तरह से उनके साथ हुआ है, इस पर क्या कहा जाए? यह राजनीतिक दबाव है और तो इसको हम कुछ नहीं समझ रहे हैं..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 26, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में सरेंडर का दिया आदेश

आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से दी गई उनकी समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया है. अदालत ने उन्हें एक महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.

2023 में जेल से बाहर आए थे आनंद मोहन

आनंद मोहन अप्रैल 2023 में सहरसा जेल से रिहा हुए थे. उस समय बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे. बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार जेल नियमावली, 2012 में संशोधन किया था. इसके बाद आनंद मोहन समेत करीब 27 दोषियों की समय से पहले रिहाई का रास्ता साफ हुआ था.

रिहाई को लेकर हुआ था विवाद

आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. आरोप लगे थे कि जेल नियमावली में बदलाव उन्हें रिहा करने के लिए किया गया. जी कृष्णैया की पत्नी ने भी उस समय रिहाई पर आपत्ति जताई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला फिर चर्चा में है. बता दें कि आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया के रहने वाले हैं. इस मामले में अभी तक आनंद मोहन, बेटे चेतन आनंद या फिर पत्नी लवली आनंद की ओर से बयान नहीं आया है.

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