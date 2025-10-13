गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान पर साधा निशाना? कहा- 'स्ट्राइक रेट का झुनझुना...'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गया है. उनके इस पोस्ट से सवाल उठने लगा है कि क्या उन्होंने बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान पर ही निशाना साध दिया है. दरअसल, चिराग और उनकी पार्टी बिहार में पार्टी के स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटों की दावेदारी कर रही है. इस बीच गिरिराज सिंह ने बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा शेयर करते हुए असली 'स्ट्राइक रेट' को समझाया है.

एक्स पोस्ट में क्या बोले गिरिराज सिंह?

गिरिराज सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "ये होता है असली स्ट्राइक रेट. आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे है. 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास. 243 में से जीतीं 206 सीटें! जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीतीं ..स्ट्राइक रेट 81%. बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं ..स्ट्राइक रेट 89%. इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई. तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे आज भी प्रभारी है."

ये होता है असली स्ट्राइक रेट।



आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे है।



2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास।

243 में से जीतीं 206 सीटें!

जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीतीं ..स्ट्राइक रेट 81%

बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं ..स्ट्राइक रेट 89%



इतनी… — Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) October 13, 2025

बिहार में सीट बंटवारे की तस्वीर भले ही साफ हो गई हो लेकिन सोमवार (13 अक्टूबर) को पटना में होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस टलने से ये सवाल उठ गया कि क्या एनडीए में अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है.

एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी बराबर-बराबर सीटों पर लड़ेगी. रविवार (12 अक्तूबर) को एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया. इसके तहत जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. यानी दोनों में कोई 'बड़े भाई' की भूमिका में नहीं होगा. वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें दी गईं.