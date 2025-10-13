चिराग पासवान की पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट, सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल का भी नाम
LJPR Candidate List 2025: मढ़ौरा सीट से अयूब खान के बेटे सैफ अली खान को प्रत्याशी बनाया गया है. लालगंज से रमा सिंह या उनकी बेटी श्वेता लड़ सकती हैं. देखिए पूरी डिटेल्स.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) 29 सीटों पर इस बार (2025) चुनाव लड़ेगी. किस सीट से किस प्रत्याशी को मौका दिया जाएगा उनके नाम सामने आने लगे हैं. एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद चिराग को 29 सीटें मिली हैं. आज (सोमवार) पटना में एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लेकिन किसी कारण टल गई. इसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है.
सीट और उम्मीदवारों के नाम देखें
मढ़ौरा: अयूब खान के बेटे सैफ अली खान
ब्रह्मपुर: हुलास पांडेय (सुनील पांडेय के भाई हैं. इनका भतीजा विशाल प्रशांत तरारी से विधायक है)
साहेबपुर कमाल: सुरेंद्र विवेक
लालगंज: रमा सिंह (या उनकी बेटी श्वेता लड़ सकती हैं)
मोरवा: अभय सिंह
सिमरी बख्तियारपुर: संजय सिंह
राजापाकड़: मृणाल पासवान के बेटे
गाय घाट: कोमल (सांसद वीणा देवी की बेटी)
दानापुर: रणधीर यादव (लालू यादव के साले सुभाष यादव के बेटे)
फतुहा: अभिमन्यु यादव (रामकृपाल यादव के बेटे)
बखरी: संजय पासवान
अरवल: सुनील यादव
मखदुमपुर: रानी चौधरी
अगिआंव :ज्योति देवी
हायाघाट: शाहनवाज अहमद कैफी
राजगीर: परशुराम पासवान
हिलसा: रंजीत डॉन की पत्नी कुमारी दीपिका
एकमा: मुन्ना
ओबरा: प्रकाश चंद्र
गया: श्याम देव पासवान
कदवा: विभूति पासवान
बलरामपुर: संगीता कुमारी
सोनबरसा: रीना पासवान
हिसुआ: धीरेंद्र मुन्ना
कसबा: शंकर झा बाबा
सुगौली: (नाम तय नहीं)
साहेबपुर कमाल: सुरेंद्र विवेक
बीजेपी-जेडीयू बराबर-बराबर पर लड़ रही चुनाव
बता दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बीते रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को हुआ है. तय हुआ है कि बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर लड़ेगी. वहीं सहयोगी दल हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई हैं. चिराग के खाते में 29 सीटें हैं. सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है लेकिन माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा छह सीट से नाराज हैं. वे लगातार ट्वीट कर अपनी बात रख चुके हैं. उधर मांझी को भी छह सीटें मिली हैं. हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि वे हर हाल में एनडीए के साथ रहेंगे.
