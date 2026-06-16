बिहार के गयाजी में एनकाउंटर, लूटकांड में शामिल दो बदमाशों को लगी गोली, सोना बरामद

बिहार के गयाजी में सोमवार (15 जून, 2026) की देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैर में गोली लग गई. दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल में भर्ती कराया गया. आमस थाना क्षेत्र के बनाही बालू घाट के पास की यह पूरी घटना है.

दोनों बदमाशों के पकड़े जाने के साथ ही पुलिस को एक ज्वेलरी शॉप से हुई 45 लाख रुपये की नकद और सोना लूटकांड में भी सफलता मिल गई है. घायल बदमाशों की निशानदेही पर लूटा गया कुछ सोना भी बरामद कर लिया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

27 मई को हुई थी लूट

जानकारी के अनुसार, गुरुआ बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 27 मई को लूट हुई थी. इसके बाद पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी थी. इसी बीच सोमवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल अपराधी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम सक्रिय हो गई और आमस थाना क्षेत्र के बनाही बालू घाट के पास घेराबंदी कर दी गई.

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घेराबंदी के बाद अपराधियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया था, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी. भागने का प्रयास करने लगे. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली चलाई तो दो बदमाश घायल हो गए. इसके बाद दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया.

गिरफ्तार अपराधियों में मुख्य आरोपी सुजीत चौधरी और उसका साथी मल्लाह शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक सुजीत चौधरी के पैर में तीन गोलियां लगीं, जबकि उसके साथी के पैर में एक गोली लगी है. अस्पताल में उपचार के दौरान हुई पूछताछ में दोनों आरोपियों ने गुरुआ बाजार में हुई लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. मुठभेड़ के दौरान तीन अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.

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