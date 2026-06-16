खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को पत्र लिखा है कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच जो कथित रूप से विवाद हुआ और रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव (Prince Yadav) की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मौत हुई इससे यह मामला और गंभीर हो चुका है. जनभावना को देखते हुए इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाए. इस पर बीजेपी का रिएक्शन आया है.

मंगलवार (16 जून, 2026) को मीडिया से बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के पत्र पर कहा, "इन सब चीजों पर सरकार विचार कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए. आप नेता प्रतिपक्ष हैं. सब लोगों का दायित्व बनता है कि सब लोग मिलकर एक अच्छा माहौल बनाकर रखें ताकि बच्चे यहां पढ़कर आगे निकल सकें."

शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना लिया: रामकृपाल

इससे पहले रामकृपाल यादव ने कहा, "ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है… शिक्षा के मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व हो गया है. अब लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, जितना लूट सकते हैं लूटने की प्रक्रिया जारी है. मैं समझता हूं माहौल खराब हो रहा है. बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए."

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'शुद्ध रूप से पढ़िए और पढ़ाई का माहौल रखिए'

बीजेपी नेता ने कहा कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए. शुद्ध रूप से पढ़िए और पढ़ाई का माहौल रखिए. ये बच्चे पहले कोटा, पुणे और दिल्ली जाते थे, अब यहां (बिहार) एक माहौल बना है. पहले गरीब के बच्चे बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते थे. रामकृपाल ने बिहार के शिक्षकों को धन्यवाद दिया कि ऐसा माहौल अब यहां भी बन गया है कि बच्चों को कोचिंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जा रही है.

इस सवाल पर कि कभी कोई फैसल खान कह रहा है कभी कोई रौशन यादव कह रहा है, जाति के आधार पर मामला देखा जाने लगा है. इस पर उन्होंने कहा, "शिक्षा को जाति और धर्म से नहीं बांटना चाहिए. विद्या मंदिर का स्थान है. अब शिक्षक भी जातियों में बट जाएंगे तो बचेगा क्या? वैसे ही बिहार बदनाम रहा है."

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