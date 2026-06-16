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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'

खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'

Khan Sir Raushan Anand Coaching News: बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है कि लोगों ने शिक्षा को अब व्यवसाय बना लिया है. असमाजिक तत्वों का वर्चस्व हो गया है.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Jun 2026 10:33 AM (IST)
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को पत्र लिखा है कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच जो कथित रूप से विवाद हुआ और रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव (Prince Yadav) की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मौत हुई इससे यह मामला और गंभीर हो चुका है. जनभावना को देखते हुए इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाए. इस पर बीजेपी का रिएक्शन आया है. 

मंगलवार (16 जून, 2026) को मीडिया से बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के पत्र पर कहा, "इन सब चीजों पर सरकार विचार कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए. आप नेता प्रतिपक्ष हैं. सब लोगों का दायित्व बनता है कि सब लोग मिलकर एक अच्छा माहौल बनाकर रखें ताकि बच्चे यहां पढ़कर आगे निकल सकें." 

शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना लिया: रामकृपाल

इससे पहले रामकृपाल यादव ने कहा, "ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है… शिक्षा के मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व हो गया है. अब लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, जितना लूट सकते हैं लूटने की प्रक्रिया जारी है. मैं समझता हूं माहौल खराब हो रहा है. बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए." 

यह भी पढ़ें- प्रिंस आनंद मौत मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा कदम, CM सम्राट चौधरी के नाम चिट्ठी में क्या लिखा?

'शुद्ध रूप से पढ़िए और पढ़ाई का माहौल रखिए'

बीजेपी नेता ने कहा कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए. शुद्ध रूप से पढ़िए और पढ़ाई का माहौल रखिए. ये बच्चे पहले कोटा, पुणे और दिल्ली जाते थे, अब यहां (बिहार) एक माहौल बना है. पहले गरीब के बच्चे बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते थे. रामकृपाल ने बिहार के शिक्षकों को धन्यवाद दिया कि ऐसा माहौल अब यहां भी बन गया है कि बच्चों को कोचिंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जा रही है.

इस सवाल पर कि कभी कोई फैसल खान कह रहा है कभी कोई रौशन यादव कह रहा है, जाति के आधार पर मामला देखा जाने लगा है. इस पर उन्होंने कहा, "शिक्षा को जाति और धर्म से नहीं बांटना चाहिए. विद्या मंदिर का स्थान है. अब शिक्षक भी जातियों में बट जाएंगे तो बचेगा क्या? वैसे ही बिहार बदनाम रहा है."

यह भी पढ़ें- खान सर और रौशन आनंद के विवाद के बीच CM सम्राट चौधरी का बड़ा कदम, 'सारे कोचिंग सेंटर…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Jun 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Ramkripal Yadav Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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