प्रशांत किशोर ने पवन सिंह को बताया 'दारूबाज', बांकीपुर में बोले- 'ये तो 12 बजे...'

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई (2026) को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और तमाम दलों के नेता क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं. बीजेपी ने हाल ही में पवन सिंह को प्रचार के लिए उतारा था. पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगा. इस बीच जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने पवन सिंह पर बयान देते हुए चुटकी ली है.

प्रशांत किशोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है जिसमें वे पवन सिंह को लेकर बोल रहे हैं. बांकीपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, "दारू बंटेगा... दारू मत पीना भाई, वो पवन सिंह के लिए छोड़ दो... पैसा बंटेगा तो पैसा लेना है."

'शराबबंदी है... पवन जी का काम कैसे चल रहा?'

प्रशांत किशोर आगे कहते हैं, "कल देखे पवन सिंह डांस कर रहे थे... और लोग नाच रहे थे. हमने पूछा कि अरे भाई बिहार में तो शराबबंदी है पवन जी का काम कैसे चल रहा है... ये तो 12 बजे सोकर उठते हैं... तो भाई नाच-गाना देखिए, मुर्गा-भात खाइए, मोटरसाइकिल में तेल भरवाइए.. बीजेपी लूटा है. पैसे की कमी नहीं है."

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पीके ने लोगों से कहा, "बीजेपी के अकाउंट में 30 हजार करोड़ रुपया है. 2-4 हजार करोड़ बांट दे बिहार को तो लीजिए. ये आपका ही पैसा है. लोग कहते हैं कि पैसा लिए हैं तो वोट कैसे नहीं दें, अरे भाई पैसा उनके बाबूजी का है... आपका-हमारा लूटकर जो रखा है वही बांट रहा है... तो पैसा ले लीजिए... गाना सुने हैं न अभी तो पार्टी शुरू हुई है... अगले 5 दिन पार्टी का आनंद लीजिए... जैसे नेता वोट लेकर भूल जाता है आप भी पैसा लेकर भूल जाइए..."

लोगों को प्रशांत किशोर ने उनके वोट की अहमियत को बताया. कहा कि वोट देते समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा याद करिए. इसके साथ और भी कई बातें उन्होंने कहीं.

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