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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVIDEO: प्रशांत किशोर ने पवन सिंह को बताया 'दारूबाज', बांकीपुर में बोले- 'ये तो 12 बजे...'

VIDEO: प्रशांत किशोर ने पवन सिंह को बताया 'दारूबाज', बांकीपुर में बोले- 'ये तो 12 बजे...'

Prashant Kishor on Pawan Singh: प्रशांत किशोर ने एक सभा के दौरान लोगों से कहा कि बीजेपी के अकाउंट में 30 हजार करोड़ रुपया है. 2-4 हजार करोड़ बांट दे बिहार को तो लीजिए. ये आपका ही पैसा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Jul 2026 09:10 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई (2026) को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और तमाम दलों के नेता क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं. बीजेपी ने हाल ही में पवन सिंह को प्रचार के लिए उतारा था. पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगा. इस बीच जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने पवन सिंह पर बयान देते हुए चुटकी ली है.

प्रशांत किशोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है जिसमें वे पवन सिंह को लेकर बोल रहे हैं. बांकीपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, "दारू बंटेगा... दारू मत पीना भाई, वो पवन सिंह के लिए छोड़ दो... पैसा बंटेगा तो पैसा लेना है."

'शराबबंदी है... पवन जी का काम कैसे चल रहा?'

प्रशांत किशोर आगे कहते हैं, "कल देखे पवन सिंह डांस कर रहे थे... और लोग नाच रहे थे. हमने पूछा कि अरे भाई बिहार में तो शराबबंदी है पवन जी का काम कैसे चल रहा है... ये तो 12 बजे सोकर उठते हैं... तो भाई नाच-गाना देखिए, मुर्गा-भात खाइए, मोटरसाइकिल में तेल भरवाइए.. बीजेपी लूटा है. पैसे की कमी नहीं है."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा- 'पहले जो नेता...'

पीके ने लोगों से कहा, "बीजेपी के अकाउंट में 30 हजार करोड़ रुपया है. 2-4 हजार करोड़ बांट दे बिहार को तो लीजिए. ये आपका ही पैसा है. लोग कहते हैं कि पैसा लिए हैं तो वोट कैसे नहीं दें, अरे भाई पैसा उनके बाबूजी का है... आपका-हमारा लूटकर जो रखा है वही बांट रहा है... तो पैसा ले लीजिए... गाना सुने हैं न अभी तो पार्टी शुरू हुई है... अगले 5 दिन पार्टी का आनंद लीजिए... जैसे नेता वोट लेकर भूल जाता है आप भी पैसा लेकर भूल जाइए..."

लोगों को प्रशांत किशोर ने उनके वोट की अहमियत को बताया. कहा कि वोट देते समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा याद करिए. इसके साथ और भी कई बातें उन्होंने कहीं. 

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, 'चेतावनी देते हैं कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Jul 2026 09:09 PM (IST)
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