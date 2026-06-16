हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRaushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'

Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'

Raushan Anand Brother Funeral Rites: नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी. जब शव गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो उठा.

Reported By : मुकेश कुमार सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) सोमवार (15 जून, 2026) को जेल से बाहर आने के बाद सहरसा स्थित अपने गांव पहुंचे. बीते सोमवर (15 जून, 2026) की देर रात उनके भाई प्रिंस यादव (Prince Yadav) का अंतिम संस्कार हुआ जिसमें रौशन आनंद शामिल हुए. 

घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही अंतिम संस्कार हुआ जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए. इस मौके पर पूरा गांव गमगीन हो उठा. सबकी आंखें नम थीं. प्रिंस को उनके पिता ने मुखाग्नि दी. 

बता दें कि नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी. इसके बाद नेपाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया. प्रिंस यादव का शव जैसे ही उनके गांव धमसैना पहुंचा परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया.

घर के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ रात भर जुटी रही. रौशन आनंद जब अपने गांव पहुंचे तो भीड़ और अधिक बढ़ गई. मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया था. स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बिपिन सर सहित कई बड़े शिक्षक भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे. प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई है अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है.

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'गोली चलती है, हत्या होती है, तो…'

घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग

प्रिंस यादव की मौत का सही कारण पता चले इसलिए परिजन सहित अन्य स्थानीय लोगों ने सरकार से इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. उधर तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है. गांव के लोगों का कहना है कि प्रिंस बहुत अच्छा लड़का था. उस पर जब पटना में मुकदमा दर्ज हुआ तो वो डिप्रेशन में आने के बाद नेपाल चला गया. 

रौशन आनंद बोले- 'हमने तो अपना भाई…'

गांव पहुंचने के बाद भीड़ से रौशन आनंद ने कहा, "जिसने भी इस दुख की घड़ी में कंधा से कंधा मिलाकर हौसला बढ़ाया मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा. चाहे बिहार का शिक्षक हो या पूरे भारतवर्ष के छात्र हों… हमने तो अपना भाई खो दिया है… लेकिन आप लोग जिस तरह आज प्रिंस के रूप में खड़े हैं मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा." 

यह भी पढ़ें- खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'

Published at : 16 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Saharsa Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
बिहार
बिहार में मानसून की दस्तक, कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट, पटना समेत 14 जगह गर्मी का तांडव
बिहार में मानसून की दस्तक, कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट, पटना समेत 14 जगह गर्मी का तांडव
बिहार
खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'
खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'
बिहार
जिस बंगले में रहते थे सम्राट चौधरी, वह अब होगा निशांत कुमार का ठिकाना, मिला यह आवास
जिस बंगले में रहते थे सम्राट चौधरी, वह अब होगा निशांत कुमार का ठिकाना, मिला यह आवास
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
बिहार
खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'
खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'
विश्व
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
स्पोर्ट्स
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
हेल्थ
Microplastics vs Fertility: इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
टेक्नोलॉजी
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
ABP NEWS
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
ABP NEWS
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
ABP NEWS
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
ABP NEWS
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
ABP NEWS
युवाओं को लगा कि वे 'धूम' फ़िल्म के जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन हैं—जानिए आगे क्या हुआ!
युवाओं को लगा कि वे 'धूम' फ़िल्म के जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन हैं—जानिए आगे क्या हुआ!
Embed widget