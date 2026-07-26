सीवान फायरिंग पर तेजस्वी यादव के आरोपों का BJP-JDU ने दिया जवाब, जानें क्या बोला सत्ता पक्ष?

सीवान में छात्रों पर कथित तौर पर AK-47 से गोली चलने की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया है. जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है.

तेजस्वी राजनीति में छूटे हुए कारतूस हैं- नीरज कुमार

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "तेजस्वी यादव राजनीति में छूटे हुए कारतूस हैं. लालू-राबड़ी शासन में गुंडे AK-47 रखते थे. आज हमारी पुलिस में बहन-बेटियां AK-47 रख रही हैं. किन परिस्थितियों में गोली चली है, इसकी जांच हो रही है." नीरज कुमार ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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रविशंकर प्रसाद ने बयान पर टिप्पणी से किया परहेज

वहीं बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सीधे प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा, "ऐसे बयान का मैं जवाब नहीं देता हूं." उन्होंने इस मामले पर इससे अधिक टिप्पणी नहीं की.

जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई- बीजेपी

बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

सीवान फायरिंग की घटना को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष लगातार कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे घटना की वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी.

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