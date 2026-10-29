Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपाकिस्तानी एजेंट से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, इंडो-नेपाल बॉर्डर से दो मददगार गिरफ्तार

पाकिस्तानी एजेंट से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, इंडो-नेपाल बॉर्डर से दो मददगार गिरफ्तार

बिहार के पूर्वी चंपारण के (इंडो-नेपाल बॉडर) रक्सौल में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. पीआईओ पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है.

Written By : अरविंद कुमार, मोतिहारी |  Updated at : 29 Oct 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्वी चंपारण के (इंडो-नेपाल बॉडर) रक्सौल में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. पीआईओ पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी बरामद किया है. पुलिस को जब्त मोबाइल से पाकिस्तानी कनेक्शन का डाटा प्राप्त हुआ है. पुलिस ने 27 अक्टूबर को कार्रवाई की जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, दिनांक-25 अक्टूबर 2026 आंधप्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस ने मुकदमा संख्या 01/2026 की जांच के क्रम में रक्सौल थाना को सूचना दी गई कि रक्सौल बाजार से कुछ व्यक्तियों द्वारा भारतीय मोबाईल नम्बरों का व्हाट्सऐप अकांउट बनाने के लिए ओ०टी०पी० पाकिस्तानी एजेंट को भेजा जा रहा है. इसके बदले संबंधित व्यक्तियों को पी०आई०ओ० पाकिस्तानी एजेंट द्वारा मोटी रकम उपलब्ध कराई जा रही है.

PM किसान की 24वीं किस्त: बिहार के कितने लाभुकों के खाते में आएंगे पैसे? जानें

भारत विरोधी गतिविधियों में हो रहा था व्हाट्सएप का इस्तेमाल

पुलिस ने बताया कि पी०आई०ओ० पाकिस्तानी एजेंट इस ओ०टी०पी० का उपयोग कर व्हाट्सएप अकांउट बनाने में करते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत-विरोधी जासूसी गतिविधियों में किया जा रहा है. प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु विजयवाड़ा पुलिस (आंध्र प्रदेश) के साथ संयुक्त छापेमारी दल का गठन किया गया.  गठित टीम ने रक्सौल थानाक्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 02 व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की और तलाशी ली. 

आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को मिले अहम सबूत

तलाशी के क्रम में दोनों व्यक्तियों आदित्य पांडेय और राजा कुमार के पास से 02 मोबाइल बरामद किये गए. मोबाइल की जांच में पी०आई०ओ० पाकिस्तानी एजेंट को उपलब्ध कराये गये ओ०टी०पी० से संबंधित डेटा और इसके बदले पाकिस्तानी एजेंट द्वारा दोनों व्यक्तियों को रुपये का भुगतान किये जाने के साक्ष्य मिले हैं. इस मामले में आंध प्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही.

बांकीपुर के बाद BJP पटना शिक्षक सीट हारी, CM सम्राट पर बढ़ेगा दबाव! समझें

Published at : 29 Oct 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Pakistan BIHAR NEWS East Champaran News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार MLC रिजल्ट Highlights: तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय की जीत, JDU के अभिषेक झा हारे
बिहार MLC रिजल्ट Highlights: तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय की जीत, JDU के अभिषेक झा हारे
बिहार
PM किसान की 24वीं किस्त: बिहार के कितने लाभुकों के खाते में आएंगे पैसे? जानें
PM किसान की 24वीं किस्त: बिहार के कितने लाभुकों के खाते में आएंगे पैसे? जानें
बिहार
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बिहार
बांकीपुर के बाद BJP पटना शिक्षक सीट हारी, CM सम्राट पर बढ़ेगा दबाव! समझें
बांकीपुर के बाद BJP पटना शिक्षक सीट हारी, CM सम्राट पर बढ़ेगा दबाव! समझें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी स्नातक MLC सीट की मतगणना सुर्खियों में, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, यह है वजह
वाराणसी स्नातक MLC सीट की मतगणना सुर्खियों में, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, यह है वजह
विश्व
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
बॉलीवुड
9 साल में तीसरी बार अक्षय संग काम करेंगी भूमि पेडनेकर, प्रियदर्शन की फिल्म में हुई एंट्री
प्रियदर्शन की फिल्म में भूमि पेडनेकर की एंट्री, फिर अक्षय कुमार संग बनेगी जोड़ी
क्रिकेट
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
RCB ने जैसे ही खरीदा, होटल के कमरे में खुशी से झूम उठी श्रेयंका पाटिल; वीडियो वायरल
इंडिया
SIR के दौरान 6 राज्यों में 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान का दावा, जानें पूरा मामला
SIR के दौरान 6 राज्यों में 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान का दावा, जानें पूरा मामला
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
Home Tips
Small Home Library: कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
कम जगह में घर पर बनाएं मिनी लाइब्रेरी! नोट करें 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget