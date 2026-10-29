पाकिस्तानी एजेंट से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, इंडो-नेपाल बॉर्डर से दो मददगार गिरफ्तार

बिहार के पूर्वी चंपारण के (इंडो-नेपाल बॉडर) रक्सौल में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. पीआईओ पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी बरामद किया है. पुलिस को जब्त मोबाइल से पाकिस्तानी कनेक्शन का डाटा प्राप्त हुआ है. पुलिस ने 27 अक्टूबर को कार्रवाई की जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, दिनांक-25 अक्टूबर 2026 आंधप्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस ने मुकदमा संख्या 01/2026 की जांच के क्रम में रक्सौल थाना को सूचना दी गई कि रक्सौल बाजार से कुछ व्यक्तियों द्वारा भारतीय मोबाईल नम्बरों का व्हाट्सऐप अकांउट बनाने के लिए ओ०टी०पी० पाकिस्तानी एजेंट को भेजा जा रहा है. इसके बदले संबंधित व्यक्तियों को पी०आई०ओ० पाकिस्तानी एजेंट द्वारा मोटी रकम उपलब्ध कराई जा रही है.

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भारत विरोधी गतिविधियों में हो रहा था व्हाट्सएप का इस्तेमाल

पुलिस ने बताया कि पी०आई०ओ० पाकिस्तानी एजेंट इस ओ०टी०पी० का उपयोग कर व्हाट्सएप अकांउट बनाने में करते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत-विरोधी जासूसी गतिविधियों में किया जा रहा है. प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु विजयवाड़ा पुलिस (आंध्र प्रदेश) के साथ संयुक्त छापेमारी दल का गठन किया गया. गठित टीम ने रक्सौल थानाक्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 02 व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की और तलाशी ली.

आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को मिले अहम सबूत

तलाशी के क्रम में दोनों व्यक्तियों आदित्य पांडेय और राजा कुमार के पास से 02 मोबाइल बरामद किये गए. मोबाइल की जांच में पी०आई०ओ० पाकिस्तानी एजेंट को उपलब्ध कराये गये ओ०टी०पी० से संबंधित डेटा और इसके बदले पाकिस्तानी एजेंट द्वारा दोनों व्यक्तियों को रुपये का भुगतान किये जाने के साक्ष्य मिले हैं. इस मामले में आंध प्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही.

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