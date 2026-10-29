PM किसान की 24वीं किस्त: बिहार के कितने लाभुकों के खाते में आएंगे पैसे? जानें

बिहार के किसानों के लिए दीवाली से पहले खुशखबरी है. 73 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के पैसे भेजे जाएंगे. इस किस्त के तहत राज्य के किसानों को 1,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से योजना की किस्त जारी करेंगे. इस मौके पर पटना के ज्ञान भवन में राज्यस्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा.

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार (28 अक्टूबर) को पटना के कृषि भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस किस्त के तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,680 करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे जाएंगे. बिहार के 73 लाख से अधिक किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य के किसानों को अब तक इस योजना के तहत करीब 33 हजार करोड़ रुपये मिल चुके हैं.

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ज्ञान भवन में होगा राज्यस्तरीय किसान उत्सव

30 अक्टूबर को पटना के ज्ञान भवन में राज्यस्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और योजना के लाभार्थी किसान शामिल होंगे. कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को समझना है. इसके जरिए कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता के महत्व पर भी चर्चा होगी.

किसानों को हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(DBT) के जरिए होता है. इससे किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक मदद मिलती है.

फार्मर आईडी से सुविधाएं देने पर जोर

कृषि मंत्री ने कहा कि फार्मर आईडी के जरिए किसानों को बीज, उर्वरक और सरकारी अनुदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिले. उन्होंने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की जरूरतों पर भी ध्यान देने की बात कही. कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने और किसानों की समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया जाएगा.

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