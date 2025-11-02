हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अनंत सिंह तो सरदार...4 चेले आजाद हैं', दुलारचंद यादव के पोते ने किए चौंकाने वाले खुलासे

'अनंत सिंह तो सरदार...4 चेले आजाद हैं', दुलारचंद यादव के पोते ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Anant Singh Arrest: मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उनके पोते नीरज यादव ने कहा कि अनंत सिंह के 4 चेले खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी जान को खतरा है, उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 02 Nov 2025 01:46 PM (IST)
मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जन सुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या का मामला लगातार सुर्खियों में है. मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी चार आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. 

उन्होंने कहा, “अनंत सिंह तो ‘सरदार’ हैं, लेकिन उनके चार ‘चेले’ आज़ाद हैं और मेरी जान को खतरा है. इस मामले में गहरी साजिश है, जिसमें कई लोग शामिल हैं. मेरी मांग है कि बाकी चार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और अनंत सिंह को फांसी की सजा दी जाए.”

नीरज यादव का गंभीर आरोप

नीरज यादव ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि सरकार भी इस साजिश में कहीं न कहीं शामिल है. अब तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. बाकी चार को शायद 6 नवंबर के बाद गिरफ्तार किया जाएगा.” एएनआई को दिए बयान में उन्होंने आगे कहा कि वे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बस अपने परिवार के लिए न्याय चाहते हैं. उन्होंने समाज से भी अपील की कि न्याय दिलाने में उनका साथ दें और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो.

घटना से बढ़ा तनाव, सुरक्षा कड़ी

बताते चलें कि 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इस दौरान 75 वर्षीय जन सुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो राजनीतिक गुटों के बीच पथराव और फायरिंग हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए. स्थानीय लोगों में अब भी डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है, जबकि नीरज यादव का कहना है कि जब तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जाते, वे चैन से नहीं बैठेंगे.

वहीं पटना पुलिस ने मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और विवादित पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव का ये बयान सामने आया है. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस लगातार जांच में जुटी है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 02 Nov 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Mokama News Anant Singh JDU Jan Suraaj Party BIHAR NEWS Dularchand Yadav
