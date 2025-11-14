बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे 243 सीटों पर आज (शुक्रवार) आने हैं. इसके पहले रुझानों में महागठबंधन को करारा झटका लगता नजर आ रहा है. इस चुनाव में दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम भी चुनाव लड़ रही हैं. सीपीआईएमएल ने दीघा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है.

दीघा सीट से दिव्या गौतम बीजेपी के प्रत्याशी संजीव चौरसिया को टक्कर दे रही हैं. यहां से 20 राउंड की गिनती के बाद यहां से संजीव चौरसिया 30512 वोटों से आगे चल रहे हैं. उन्हें इतने राउंड में कुल 62437 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर दिव्या गौतम हैं. उन्हें 31925 वोट मिले हैं. इस सीट पर 36 राउंड में गिनती होनी है.

संजीव चौरसिया पहले भी रहे हैं इस सीट से विधायक

बता दें कि दीघा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है. 2020 के चुनाव में संजीव चौरसिया जीते थे. उन्हें उस बार 97,044 वोट मिले थे. 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से सीपीआईएमएल को 50,971 वोट आया था. उस वक्त पार्टी ने शशि यादव को टिकट दिया था. इस बार भी यहां से सीपीआईएमएल ने महिला प्रत्याशी को मौका दिया है, लेकिन जिस तरह से संजीव चौरसिया आगे चल रहे हैं ऐसे में दिव्या गौतम की जीत की संभावना बेहद कम दिख रही है. हालांकि फाइनल आंकड़ों का इंतजार करना होगा. देर शाम तक नतीजे आएंगे.

खराब दिख रहा है महागठबंधन का प्रदर्शन

हालांकि अभी तक 20 राउंड की गिनती के ये नतीजे हैं. अभी 16 राउंड और बाकी है. ऐसे में देखना होगा कि फाइनल नतीजे क्या निकलकर आते हैं. दूसरी ओर रुझानों में पूरे महागठबंधन की बात की जाए तो प्रदर्शन खराब दिख रहा है. दोपहर 1.45 मिनट तक चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आरजेडी 26 और कांग्रेस सिर्फ चार सीटों पर आगे चल रही है. एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी 91, जेडीयू 81, एलजेपी आर 21 और हम पांच सीटों पर आगे है.

यह भी पढ़ें- Bihar Election Results 2025: जीत की ओर बढ़ रहीं मैथिली ठाकुर का पहला रिएक्शन, 'बोलीं- मेरी एक…'