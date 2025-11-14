हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Alinagar Election Result 2025: जीत की ओर बढ़ रहीं मैथिली ठाकुर का पहला रिएक्शन, 'बोलीं- मेरी एक…'

Alinagar Election Result 2025: जीत की ओर बढ़ रहीं मैथिली ठाकुर का पहला रिएक्शन, 'बोलीं- मेरी एक…'

Bihar Alinagar Election Results 2025: मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं और इस सीट पर 24 राउंड में गिनती होनी है. करीब 12 बजे तक 6 राउंड की गिनती का नतीजा आ चुका है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की अलीनगर सीट भी इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी चर्चा में रही है. इस सीट से बीजेपी ने सबसे कम उम्र की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया था. अब आज (शुक्रवार) जब मतगणना का दिन है तो वो जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं. इस पर मैथिली ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया आई है.

लोगों ने आगे बढ़ाया... खुश हूं- मैथिली ठाकुर

एबीपी न्यूज़ से मैथिली ठाकुर ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी एक नई यात्रा शुरू होने जा रही है. लोगों ने जो आगे बढ़ाया है इसके लिए खुश हूं. इस दौरान उन्होंने एक गीत गाया, "बधइया बाजे आंगने में बधइया बाजे…"

12 बजे तक अलीनगर में हुई 6 राउंड की गिनती

चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 बजे तक अलीनगर सीट पर छह राउंड की गिनती हो गई है. बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर को 22236 वोट मिले हैं. वे 8544 वोटों से आगे चल रही हैं. यहां से आरजेडी ने बिनोद मिश्रा को टिकट दिया था. वह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं. उन्हें छह राउंड में 13692 वोट मिले हैं. तीसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार विप्लव कुमार चौधरी हैं. उन्हें 686 मत ही मिले हैं. इस सीट पर 24 राउंड में गिनती होनी है.

संजय जायसवाल ने कहा- बड़े बहुमत के साथ शासन में आ रहा एनडीए

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के मतगणना रुझानों पर कहा, "मैं शुरू से कह रहा था कि NDA भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और अब लगभग तस्वीर स्पष्ट है एक बड़े बहुमत के साथ NDA पुन: शासन में आ रहा है. महागठबंधन के केवल दावे थे...प्रशांत किशोर का जो हश्र होना चाहिए था वही हुआ है...उनकी जनता में कही पकड़ नहीं थी..."

Published at : 14 Nov 2025 12:05 PM (IST)
ECI Bihar Election Result Live Maithili Thakur Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
