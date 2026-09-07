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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में इमारत गिरने पर मनोज झा की दो टूक, 'मुझे पता था कि…'

दिल्ली में इमारत गिरने पर मनोज झा की दो टूक, 'मुझे पता था कि…'

आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिल्ली हादसे पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि हम हादसों के इंतजार में प्रतिक्षारत देश बन चुके हैं. पढ़िए उन्होंने इस हादसे पर क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Sep 2026 07:03 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर एक तरफ सरकार एक्शन ले रही है तो दूसरी ओर सियासत भी तेज है. आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि यह पहला हादसा नहीं है और हम हादसों का इंतजार करते हैं. 

सांसद मनोज झा ने कहा, "हम हादसों के इंतजार में प्रतिक्षारत देश बन चुके हैं. पहले नहीं हुआ था क्या? क्या हासिल हुआ? मुझे पता था कि एक छोटे स्तर के अधिकारी को नाप कर बड़े लोग सुरक्षित रहेंगे... छात्रों की संख्या में इनती बढ़ोतरी हुई, हॉस्टल कहां हैं? सार्वजनिक शिक्षा की इतिश्री कर दी है, उसकी कब्र बना दी है. वहां किसी की नजर नहीं है..."

विजय सिन्हा बोले- मुख्यमंत्री देख रहीं

दिल्ली में इमारत गिरने की घटना पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को देख भी रही हैं. कार्रवाई भी शुरू हो गई है. भविष्य में ऐसी घटना न घटे, उस पर भी वो लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं..."

(यह खबर अपडेट हो रही है)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha BIHAR NEWS
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