दिल्ली में इमारत गिरने पर मनोज झा की दो टूक, 'मुझे पता था कि…'

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर एक तरफ सरकार एक्शन ले रही है तो दूसरी ओर सियासत भी तेज है. आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि यह पहला हादसा नहीं है और हम हादसों का इंतजार करते हैं.

सांसद मनोज झा ने कहा, "हम हादसों के इंतजार में प्रतिक्षारत देश बन चुके हैं. पहले नहीं हुआ था क्या? क्या हासिल हुआ? मुझे पता था कि एक छोटे स्तर के अधिकारी को नाप कर बड़े लोग सुरक्षित रहेंगे... छात्रों की संख्या में इनती बढ़ोतरी हुई, हॉस्टल कहां हैं? सार्वजनिक शिक्षा की इतिश्री कर दी है, उसकी कब्र बना दी है. वहां किसी की नजर नहीं है..."

विजय सिन्हा बोले- मुख्यमंत्री देख रहीं

दिल्ली में इमारत गिरने की घटना पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को देख भी रही हैं. कार्रवाई भी शुरू हो गई है. भविष्य में ऐसी घटना न घटे, उस पर भी वो लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं..."

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