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पंजाब चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कांग्रेस ने एक तस्वीर से दिए कई संदेश

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत का बड़ा दावा किया है. पार्टी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस आएगी, तरक्की और खुशहाली लाएगी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 31 Oct 2026 10:57 PM (IST)
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पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे करती नजर आ रही है. इस बीच कांग्रेस ने भी दावा किया है कि इस बार प्रदेश में उनकी पार्टी सरकार बनाएगी. कांग्रेस की ओर से शेयर की गई एक तस्वीर के जरिए पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की गई है. पोस्ट में ये भी कहा गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर विकास के रास्ते बनेंगे और लोगों का जीवन खुशहाल होगा. 

कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर जारी करते हुए लिखा, ''पंजाब में कांग्रेस आएगी, तरक्की और खुशहाली लाएगी.'' कांग्रेस की ओर से शेयर की गई इस तस्वीर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत अन्य नेता मौजूद हैं.

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दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठक

दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में शनिवार (31 अक्टूबर) को पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं की अहम बैठक हुई. पंजाब के सभी प्रमुख नेताओं के साथ राहुल गांधी की इस बैठक में मौजूदगी को पार्टी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. 4 नवंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संगरूर में रैली करने वाले हैं, इसे पंजाब में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है.

पंजाब निर्णायक बदलाव के लिए तरस रहा- खरगे

उधर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ''पंजाब एक निर्णायक बदलाव और एक नई, परिवर्तनकारी शुरुआत के लिए तरस रहा है. आम आदमी पार्टी ने लोगों के भरोसे को तोड़ा है, उनके बड़े-बड़े वादों की जगह अब असफल शासन, भ्रष्टाचार, नशे की समस्या, बढ़ती असुरक्षा और टूटी हुई उम्मीदों ने ले ली है.''

मल्लिकार्जुन खरगे ने भरोसा दिलाते हुए आगे कहा, ''कांग्रेस पार्टी पंजाब के मान-सम्मान और गौरव को बहाल करने, इसके भविष्य को सुरक्षित करने, राज्य में शांति, समृद्धि और प्रगति का एक नया दौर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Punjab NEWS CONGRESS Punjab Elections 2027
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