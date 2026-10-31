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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजदान-अब्दुल्ला ही अकेले नहीं, इन पत्रकारों और राजनेताओं ने भी की है शादी

राजदान-अब्दुल्ला ही अकेले नहीं, इन पत्रकारों और राजनेताओं ने भी की है शादी

निधि राजदान ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से शादी कर ली है. ऐसा पहली बार नहीं है, जब पत्रकार ने किसी राजनेता से शादी की है. इससे पहले भी कई नाम जुड़ चुके हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Oct 2026 11:40 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है. अब इस शादी के बाद कुछ ऐसे किस्से भी साझा किए जा रहे हैं जो इससे मिलते जुलते हैं. दिल्ली में दोनों ने रिस्पेशन भी दिया है. साथ ही सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी शादी पर मुहर लगाई. 

पहले भी राजनेताओं की पत्रकार के साथ हुई शादी चर्चा में रही है. इन कड़ी में दिग्विजय सिंह, सीताराम येचुरी, राजीव शुक्ला जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं. 

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दिग्विजय सिंह की शादी की हुई थी चर्चा

एमपी में दिग्विजय सिंह और अमृता राय ने शादी की थी. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने अगस्त/ सितंबर के बीच साल 2015 में शादी की थी. उस समय अमृता राय राज्यसभा की एंकर थी. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस रिश्ते की पुष्टी की थी. 

राजीव शुक्ला ने की थी अनुराधा प्रसाद से शादी 

राजीव शुक्ला की शादी अनुराधा प्रसाद से 27 जून 1988 को हुई थी. राजीव शुक्ला कांग्रेस के सांसद हैं. वहीं, उनकी पत्नि अनुराधा प्रसाद एक फेमस पत्रकार और बीएजी फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं. वह सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की बहन भी हैं. इन दोनों की एक बेटी भी है. इनका नाम वान्या शुक्ला है.

येचुरी ने की थी पत्रकार सीमा चिश्ती से शादी

सीपीआईएम के नेता और वामपंथ के कद्दावर चेहरा रहे, सीताराम येचुरी ने दो शादियां की थीं. उनकी दूसरी शादी सीमा चिश्ती से हुई थी. वह इस समय द वायर नाम के संस्थान की संपादक हैं. इससे कई मीडिया लेआउट में भी रह चुकी हैं. 

आरपीएन सिंह ने की थी सोनिया सिंह से शादी

मनमोहन सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह की शादी पत्रकार सोनिया सिंह से हुआ था. आरपीएन सिंह राजपरिवार से आते हैं. उनकी शादी की चर्चा भी काफी हुई थी. सोनिया एनडीटीवी में पत्रकार और एंकर के साथ एडिटोरियल रोल निभा चुकी हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 31 Oct 2026 11:10 PM (IST)
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Nidhi Razdan OMAR ABDULLAH
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