राजदान-अब्दुल्ला ही अकेले नहीं, इन पत्रकारों और राजनेताओं ने भी की है शादी

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है. अब इस शादी के बाद कुछ ऐसे किस्से भी साझा किए जा रहे हैं जो इससे मिलते जुलते हैं. दिल्ली में दोनों ने रिस्पेशन भी दिया है. साथ ही सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी शादी पर मुहर लगाई.

पहले भी राजनेताओं की पत्रकार के साथ हुई शादी चर्चा में रही है. इन कड़ी में दिग्विजय सिंह, सीताराम येचुरी, राजीव शुक्ला जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं.

दिग्विजय सिंह की शादी की हुई थी चर्चा

एमपी में दिग्विजय सिंह और अमृता राय ने शादी की थी. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने अगस्त/ सितंबर के बीच साल 2015 में शादी की थी. उस समय अमृता राय राज्यसभा की एंकर थी. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस रिश्ते की पुष्टी की थी.

राजीव शुक्ला ने की थी अनुराधा प्रसाद से शादी

राजीव शुक्ला की शादी अनुराधा प्रसाद से 27 जून 1988 को हुई थी. राजीव शुक्ला कांग्रेस के सांसद हैं. वहीं, उनकी पत्नि अनुराधा प्रसाद एक फेमस पत्रकार और बीएजी फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं. वह सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की बहन भी हैं. इन दोनों की एक बेटी भी है. इनका नाम वान्या शुक्ला है.

येचुरी ने की थी पत्रकार सीमा चिश्ती से शादी

सीपीआईएम के नेता और वामपंथ के कद्दावर चेहरा रहे, सीताराम येचुरी ने दो शादियां की थीं. उनकी दूसरी शादी सीमा चिश्ती से हुई थी. वह इस समय द वायर नाम के संस्थान की संपादक हैं. इससे कई मीडिया लेआउट में भी रह चुकी हैं.

आरपीएन सिंह ने की थी सोनिया सिंह से शादी

मनमोहन सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह की शादी पत्रकार सोनिया सिंह से हुआ था. आरपीएन सिंह राजपरिवार से आते हैं. उनकी शादी की चर्चा भी काफी हुई थी. सोनिया एनडीटीवी में पत्रकार और एंकर के साथ एडिटोरियल रोल निभा चुकी हैं.