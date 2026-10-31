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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'वैमनस्य और ईर्ष्या से चल रहा इंडी ब्लॉक', महागठबंधन पर JDU पर तीखा तंज

'वैमनस्य और ईर्ष्या से चल रहा इंडी ब्लॉक', महागठबंधन पर JDU पर तीखा तंज

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इंडी ब्लॉक पर वैमनस्य की राजनीति करने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया. उन्होंने EVM और बैलेट चुनाव को लेकर भी विपक्ष को घेरा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंडी ब्लॉक अब राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल में हुए चुनाव में भी यह गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दिया. नीरज कुमार ने विपक्ष पर वैमनस्य और ईर्ष्या की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष देश में राजनीतिक अराजकता पैदा करना चाहता है और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है.

नीरज ने कहा कि विपक्षी गठबंधन किसी राजनीतिक ताकत के बजाय वैमनस्य और ईर्ष्या के सहारे चल रहा है. उन्होंने विपक्ष के मॉक पार्लियामेंट करने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जनता ने सांसदों को संसद में काम करने के लिए चुना है. ऐसे में संसद के बाहर मॉक पार्लियामेंट करने का क्या मतलब है?

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विशेष सत्र पर विपक्ष से पूछा सवाल

JDU एमएलसी ने कहा कि गृह मंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कह रहे हैं. इसके लिए विपक्ष की सहमति मांगी जा रही है और सरकार इस पर तैयार है. फिर विपक्ष को आखिर क्या चाहिए? नीरज कुमार के मुताबिक, विपक्ष का रवैया राजनीतिक अराजकता पैदा करने वाला है.

EVM पर भरोसे को लेकर भी घेरा

नीरज कुमार ने विपक्ष के EVM पर सवाल उठाने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष को EVM पर भरोसा नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भी हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि जहां विपक्ष सत्ता में है, वहां बैलेट से चुनाव होने पर हार का कारण क्या था? उन्होंने कहा कि किसी की गलती की सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए.

सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को किया याद

नीरज कुमार ने सरदार वल्लभभाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया. उन्होंने बताया कि JDU के कला-संस्कृति प्रकोष्ठ ने इस मौके पर प्रतियोगिता आयोजित की है. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देशी रियासतों को एकजुट किया और देश का प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने सामाजिक सद्भाव के लिए भी काम किया.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 31 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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