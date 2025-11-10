हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: समस्तीपुर के बाद अब सीवान में मिलीं VVPAT की पर्चियां, RJD ने कहा- 'दो बाहरी…'

Bihar VVPAT News: पर्चियां मिलने के बाद पदाधिकारी जांच में जुट गए हैं. आरजेडी का कहना है कि अगर चुनाव आयोग की नीयत, नीति और नियम सच्चा, निष्पक्ष और पारदर्शी है तो इस घटना पर अविलंब स्पष्टीकरण दे.

By : कैलाश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के समस्तीपुर के बाद अब सीवान में सोमवार (10 नवंबर, 2025) को वीवीपैट की पर्चियां मिलीं हैं. सीवान शहर के मौली के बथान स्थित एक खाली प्लॉट से ये पर्चियां मिलने के बाद हड़कंप मच गया. वीवीपैट महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. ज्यादातर पर्चे आरजेडी के प्रत्याशी विशाल जायसवाल के पक्ष के हैं. 

पर्ची को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं. आरजेडी के एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, "चुनाव आयोग यह क्या धांधली कर रहा है? सीवान जिले की महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की VVPAT से निकली पर्चियां सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी मिलीं. दो बाहरी डकैत चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में लोकतंत्र को गड्ढे में दफ़न करना चाहते हैं. अगर चुनाव आयोग की नीयत, नीति और नियम सच्चा, निष्पक्ष और पारदर्शी है तो इस घटना पर अविलंब स्पष्टीकरण दे."

वीवीपैट की पर्चियां मिलने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोग चुनाव आयोग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. लोगों का कहना था कि आखिरकार यह पर्ची यहां पर कैसे आ गई? पर्चियां महाराजगंज से आरजेडी प्रत्याशी विशाल जायसवाल के अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी, कुछ जन सुराज और दो-चार की संख्या में जेडीयू प्रत्याशी की थीं. 

सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी

सूचना मिलने के बाद सीवान सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता और सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह के साथ नगर थाना अध्यक्ष विजय चौधरी भी मौके पर पहुंचे. जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश और एसपी मनोज तिवारी भी पहुंचे. पर्चियों को उठाकर पदाधिकारी लेकर जाने लगे तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. लोगों का कहना था कि पहले जांच की जाए कि आखिरकार पर्ची कहां से आई. 

डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है, लेकिन जो पर्ची मिली है वह मॉक ड्रिल की बताई जा रही है. आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि अभी हाल ही में समस्तीपुर से भी वीवीपैट की पर्चियां मिली थीं. 

Published at : 10 Nov 2025 08:12 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
