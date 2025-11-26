DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी, 255468 अभ्यर्थी हुए पास, ऐसे देखें परिणाम

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज (बुधवार) डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (2025) का रिजल्ट जारी कर दिया. इस परीक्षा में 3,23,313 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसमें से 255468 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. यानी 79.01% अभ्यर्थी पास हुए हैं. यह परीक्षा राज्य के 9 जिलों में 19 केंद्रों पर हुई थी.

26 अगस्त से 27 सितंबर 2025 तक सीबीटी के माध्यम से परीक्षा ली गई थी. एक अंक के कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे. इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था. आनंद किशोर ने बताया कि इस परीक्षा को पास करने के बाद अब उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थी डीएलएड संस्थानों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

नामांकन के लिए 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com पर जाकर देख सकते हैं.

राज्य में 306 डीएलएड शिक्षण संस्थान

बता दें कि पूरे राज्य में 306 डीएलएड शिक्षण संस्थान हैं. इसमें सरकारी संस्थाओं की संख्या 60 और गैर सरकारी संस्थाओं की संख्या 246 है. सरकारी संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 9110 और गैर सरकारी संस्थानों में सीटों की संख्या 21700 है.

