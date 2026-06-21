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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदानापुर: गंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, हेतनपुर घाट पर दर्दनाक हादसा

दानापुर: गंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, हेतनपुर घाट पर दर्दनाक हादसा

Patna News In Hindi: दानापुर के शाहपुर इलाके में हेतनपुर घाट पर गंगा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. प्रशासन ने 20-20 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि का ऐलान किया है.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 10:33 PM (IST)
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बिहार के दानापुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां शाहपुर थाना क्षेत्र के दियारा स्थित हेतनपुर घाट पर गंगा नदी में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार की सुबह हेतनपुर गांव के 7 बच्चे एक साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए घाट पर पहुंचे थे. नहाने के दौरान तीन बच्चे अचानक गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे. अपने साथियों को डूबता देख वहां मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया.

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े. ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

पानी से बाहर निकालने के बाद बच्चों को तुरंत दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. जांच के बाद चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान हेतनपुर गांव निवासी के रूप में ही हुई है:

पीयूष कुमार (पिता- धर्मवीर राय)

तेज कुमार (पिता- सत्येंद्र राय)

प्रिंस कुमार (पिता- अमिताभ राय)

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, प्रशासन मुस्तैद

एक ही गांव के तीन बच्चों की मौत की खबर जैसे ही हेतनपुर पहुंची, वहां कोहराम मच गया. बच्चों की माताएं अपने कलेजे के टुकड़ों को खोने के गम में बदहवास होकर विलाप करने लगीं. गांव के मुखिया और कई अन्य लोग भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए.

घटना की सूचना मिलते ही दानापुर के अंचलाधिकारी (CO) चंदन कुमार और शाहपुर थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया (पोस्टमार्टम आदि) शुरू करवाई.

20-20 हजार की तत्काल सहायता

अंचलाधिकारी चंदन कुमार ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए बताया कि मृतक बच्चों के परिजनों को तत्काल राहत के तौर पर 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है. इसके अलावा, राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत मिलने वाली अन्य मुआवजा राशि भी परिवारों को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी.

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Input By : अभय राज
Published at : 21 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Danapur News BIHAR NEWS
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