CJP के प्रदर्शन पर तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं…'
Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव का कहना है कि छात्रों की आवाज को सुनना होगा. समस्याएं और मांगें सीधे सुनें तथा उन पर शीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें.
जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar-Mantar) पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से जारी प्रदर्शन के बीच पहली प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि उनकी पार्टी छात्रों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है.
'छात्र-छात्राओं से मिलें, समस्याएं सुनें...'
तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, "छात्रों की आवाज को सुनना होगा… जंतर-मंतर पर छात्र-छात्राएं अपनी मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जंतर-मंतर जाकर छात्र-छात्राओं से मिलें, उनकी समस्याएं और मांगें सीधे सुनें तथा उन पर शीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें."
छात्रों की आवाज़ को सुनना होगा— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 24, 2026
जंतर-मंतर पर छात्र-छात्राएं अपनी मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जंतर-मंतर जाकर छात्र-छात्राओं से मिलें, उनकी समस्याएं और मांगें सीधे सुनें तथा उन पर शीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।… pic.twitter.com/pJjkL03c5l
आगे लिखते हैं, "जनशक्ति जनता दल का भी यही आग्रह है कि छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाए. हमारी पार्टी पूरे बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्र-छात्राओं और नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अधिकारों की लड़ाई में हमेशा खड़ी रहेगी."
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जंतर-मंतर से ही शुरू हुआ है प्रोटेस्ट
बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर से ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बाद इसकी आग अब अलग-अलग राज्यों में फैल गई है. छात्र संगठन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हो चुका है. पटना और कटिहार से तो लाठीचार्ज की तस्वीर भी सामने आई. जहानाबाद में कई राउंड पुलिस को गोली चलानी पड़ी. इन सबके बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी ओर से प्रधानमंत्री से अपील की है.
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