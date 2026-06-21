पटना में 22 जून से इस दिन तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, भीषण गर्मी के चलते DM का आदेश

बिहार की राजधानी पटना में भीषण गर्मी के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अभी बंद रहेंगे. 27 जून तक 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश है. पटना के डीएम कुंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. तपती गर्मी और हीटवेव का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ सकता है. स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है.

पटना के डीएम कुंदन कुमार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ''जिले में पड़ रही भीषण गर्मी, विशेष रूप से दोपहर में अधिक तापमान की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. अत: मैं कुंदन कुमार, जिला दण्डाधिकारी, पटना जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के क्लास की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून 2026 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता हूं.



9वीं से 12वीं तक के क्लास रहेंगे चालू

इसमें आगे कहा गया, ''सभी स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिया जाता है कि वो इस आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे. यह आदेश 22 जून 2026 से 27 जून 2026 तक लागू रहेगा.'' इसके साथ ही सभी प्री-स्कूल भी इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे. वहीं, क्लास 9 से 12 तक की क्लास का संचालन सुबह 11:00 बजे तक आवश्यक सावधानियों के साथ जारी रहेगा.

पटना समेत कई जिलों में भीषण गर्मी

गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है. लू और भीषण गर्मी से आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. इधर, पटना मौसम विभाग के अनुसार, पटना का रविवार को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हैं.

राज्य के कैमूर में तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया, गया में पारा 40.2 डिग्री रहा. वहीं बक्सर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश की कई जगहों के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है.

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