'कई सांसदों ने…', सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर बोलीं मीसा भारती, PM मोदी से क्या कहा?

सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक छात्रों को समर्थन दे रहे थे. 20-22 दिनों से वे भूख हड़ताल पर भी थे. वे भी हम लोगों के जैसे इंसान हैं. उनकी सेहत अच्छी नहीं थी. कई सांसदों ने अनुरोध किया था कि आप भूख हड़ताल खत्म करें, तभी कल (गुरुवार) उन्होंने भूख हड़ताल को समाप्त किया.

मीसा भारती ने कहा कि महीनों से ये धरना-प्रदर्शन चल रहा है. भारत के लिए लाठीचार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुलिस के साथ जो आरएसएस-भाजपा के कार्यकर्ता जो डंडे बरसा रहे थे वो पहली बार देखने के मिला है.

हम लोग छात्रों की मांग के साथ खड़े: मीसा भारती

मीसा भारती ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष इस आंदोलन को हवा दे रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेनादेना नहीं है. हम लोग छात्रों की मांग के साथ खड़े हैं. छात्र जब तक चाहेंगे विपक्ष के नेता उनको समर्थन देंगे. उनकी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. इसके बाद ही किसी और बात की चर्चा होगी. सदन में भी हम लोग यही मांग कर रहे हैं.

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आरजेडी सांसद ने कहा कि सुनने में ये भी आ रहा है कि सोमवार को कोई एक बिल आएगा. सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सीबीआई जल्द कार्रवाई करेगी. सरकार कार्रवाई करेगी, वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से बरी हो जाएंगे, तो कुछ होगा नहीं.

मीसा ने कहा कि जिन मां-बाप ने बच्चे खोए हैं, 20 से ज्याद बच्चों ने आत्महत्या की है. उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने भी नीट की परीक्षा दी थी. पेपर कैंसिल हुआ. मैं भी मां हूं. मुझे पता है कि परिवार पर कैसा बीतता है. मुझे लगता है कि ये सरकार संवेदनहीन है. संवेदनशील बनना पड़ेगा. बहुत छोटी सी मांग है कि इस्तीफा दिया जाए. पीएम मोदी से यही मांग करेंगे कि जो छात्र मांग कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए.

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