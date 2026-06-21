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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जिम्मेदारी हम लोगों की बढ़ गई...', JDU परिषद की बैठक में निशांत कुमार ने बताया मास्टरप्लान

'जिम्मेदारी हम लोगों की बढ़ गई...', JDU परिषद की बैठक में निशांत कुमार ने बताया मास्टरप्लान

JDU Council Meeting News: जेडीयू परिषद की बैठक में निशांत कुमार ने कहा कि जिम्मेदारी बढ़ गई है. पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 21 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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जनता दल (यूनाइटेड) की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में पार्टी संगठन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. इस दौरान बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी रही. पार्टी नेताओं ने इसे जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला कदम बताया. बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहने और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा को मंजूरी मिलने के बाद संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया.

जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कहा, "जिम्मेदारी हम लोगों की बढ़ गई है. हम लोग पूरे बिहार में पार्टी को मजबूत करेंगे. पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो काम किया गया उसको लेकर के लोगों के बीच जाएंगे."

उन्होंने आगे कहा, "आज की बैठक में पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संतुष्ट किया गया. प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उमेश कुशवाहा को राष्ट्रीय परिषद के द्वारा मंजूरी दी गई. निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है. इस जिम्मेदारी के साथ अब आगे कार्यकर्ताओं के साथ काम करना होगा." निशांत कुमार के इस बयान को पार्टी के भविष्य और संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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संजय झा ने जताया भरोसा

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी आगे भी नीतीश कुमार के विजन को लेकर आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है.

संजय झा ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया है. उन्होंने कहा कि जनता के इसी भरोसे का परिणाम रहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटें मिलने के बाद 2025 में पार्टी को 85 सीटों का समर्थन मिला.

उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा, "पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए. निर्विरोध राष्ट्रीय परिषद में अनुमोदन किया. सबसे बड़ी खुशी राज्य परिषद की बैठक हो या राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो, निशांत कुमार भी हिस्सा लिया, इससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जगा है."

राष्ट्रीय परिषद में पेश हुए 4 प्रस्ताव

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया, "पहले नवगठित राज्य परिषद की बैठक हुई और उससे पहले निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी संपन्न हुई. बैठक के दौरान 4 प्रस्ताव पेश किए गए."

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बैठक में संगठनात्मक मजबूती, राजनीतिक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई. पार्टी नेताओं ने एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया.

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Published at : 21 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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