भाकपा-माले ने जारी की पहली लिस्ट, सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल भाकपा-माले ने पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम हैं. दीघा से सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को टिकट दिया है. डुमरांव विधानसभा सीट से अजीत कुशवाहा को टिकट दिया गया है. वहीं, काराकाट सीट से अरुण सिंह को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है.

18 सीटों के नाम और उम्मीदवार

1. तरारी (196) - मदन सिंह चन्द्रवंशी

2. अगिआंव SC (195) - शिवप्रकाश रंजन

3. आरा (194) - कयामुद्दीन अंसारी

4. डुमरांव (201) - अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा

5. काराकाट (213) - अरुण सिंह

6. अरवल (214) - महानंद सिंह

7. घोषी - (217) रामबली सिंह यादव

8. पालीगंज (190) - संदीप सौरभ

9. फुलवारी (188) - गोपाल रविदास

10. दीघा -(181) दिव्या गौतम

11. दरौली - (107) सत्यदेव राम

12. जिरादेई - (106) अमरजीत कुशवाहा

13. दरौंदा - (109) अमरनाथ यादव

14. भोरे -(103) जितेंद्र पासवान

15. सिकटा - (09) वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता

16. वारिसनगर (132)- फूलबाबू सिंह

17. कल्याणपुर - (131) रंजीत राम

18. बलरामपुर -(65) महबूब आलम

सूत्रों के मुताबिक बिहार में लेफ्ट पार्टियों को महागठबंधन में 30 सीटें दी गई हैं. इसमें सीपीआई, सीपीएम और माले शामिल हैं.