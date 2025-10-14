हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मैथिली ठाकुर BJP में हुईं शामिल, दिखाया विक्ट्री साइन, अलीनगर से टिकट मिलना तय!

मैथिली ठाकुर BJP में हुईं शामिल, दिखाया विक्ट्री साइन, अलीनगर से टिकट मिलना तय!

Maithili Thakur Joins BJP: लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ले ली. बीजेपी उन्हें अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 05:59 PM (IST)
मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार (14 अक्टूबर) को बीजेपी में शामिल हो गईं. बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. सूत्रों के मुताबिक, मैथिली को बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलना तय माना जा रहा है. इससे पहले चर्चा थी कि बेनीपट्टी सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है. लेकिन जब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं था.

मैथिली ठाकुर के अलावा भभुआ से आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने भी बीजेपी की सदस्यता ली. इस मौके पर बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष हताशा में है. विपक्ष डिप्रेशन में है. उन्होंने कहा कि विपक्ष मीडिया में कुछ से कुछ शिगूफा देना का प्रयास करता है. लेकिन शिगूफा तो शिगूफा होता है. 

इसके आगे उन्होंने कहा, "एनडीए में पांच पांडव हैं. जिस चट्टानी एकता के साथ एनडीए विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी.

दिलीप जायसवाल ने कहा, "मैंने कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा विधायक आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे. कल फिर हम लोग मिलेंगे. चारों तरफ विपक्ष धराशायी होता जा रहा है. विपक्ष का टायर पंक्चर हो गया है. विपक्ष के टायर की हवा निकल गई है क्योंकि हमने ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ गठबंधन धर्म भी निभाया है." 

Published at : 14 Oct 2025 05:42 PM (IST)
Maithili Thakur Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
