हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहम ही अन्नदाता, फिर क्यों ठगा जा रहा किसान? अभय दुबे के तीखे सवाल से बिहार की सियासत में हड़कंप

हम ही अन्नदाता, फिर क्यों ठगा जा रहा किसान? अभय दुबे के तीखे सवाल से बिहार की सियासत में हड़कंप

Bihar Election 2025: कांग्रेस नेता अभय दुबे ने आरोप लगाया कि बिहार की राजग सरकार किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रही है. फसल बीमा और कुसुम योजना में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता अभय दुबे ने रविवार (5 अक्टूबर) को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर किसानों के हितों के खिलाफ काम करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार न केवल किसानों की आजीविका छीन रही है, बल्कि योजनाओं के नाम पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है.

दुबे ने कहा कि किसान अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से देश को अन्न दे रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों जगह की राजग सरकारें उनके जीवन के अवसरों को खत्म कर रही हैं. जो किसान देश का पेट भरते हैं, वही आज खुद अपने पेट की चिंता में हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लगातार किसानों को कमजोर कर रही हैं और उन्हें लाभ से वंचित रख रही हैं.

एमएसपी तय करने की प्रक्रिया पर सवाल

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 2026-27 विपणन सत्र के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की गई बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाया. दुबे ने कहा कि एमएसपी तय करने की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका अहम होती है, लेकिन बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उत्पादन लागत का मूल्यांकन कर उसका विश्लेषण केंद्र को भेजना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की. नतीजा यह हुआ कि बिहार के किसानों को एमएसपी में उचित लाभ नहीं मिल पाया.

फसल बीमा योजना पर निशाना

दुबे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को निजी कंपनियों के मुनाफे का माध्यम बताते हुए कहा कि इस योजना से किसानों को वास्तविक राहत नहीं मिल रही. उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियां प्रीमियम के नाम पर करोड़ों रुपये कमा रही हैं, जबकि किसानों को नुकसान होने पर उचित मुआवजा नहीं दिया जाता. इस योजना के तहत लाभ किसानों की जगह कंपनियों को मिल रहा है.

पीएम कुसुम योजना पर भी उठें सवाल

कांग्रेस नेता ने केंद्र की प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लेकर भी बिहार सरकार की नाकामी गिनाई. उन्होंने दावा किया कि 2019 में शुरू की गई पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार को पिछले पांच वर्षों में एक भी रुपया नहीं मिला है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है जब अन्य राज्यों में यह योजना लागू की जा चुकी है.

फसल नुकसान के बाद भी नहीं मिल रही कोई राहत

दुबे ने कहा कि बिहार के किसान लगातार कठिनाइयों से जूझ रहे हैं. बारिश, सूखा और फसल नुकसान के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की राजग सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह उदासीन है और योजनाओं के नाम पर केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है.

उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि किसानों के हितों के लिए अब तक कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं और योजनाओं का वास्तविक लाभ कितने किसानों तक पहुंचा है. प्रेस वार्ता के अंत में दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव में हम किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जनआंदोलन छेड़ेंगे.

Published at : 06 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Abhay Dubey Congress News NDA Government BIHAR NEWS BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
बॉलीवुड
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget