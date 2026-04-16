सम्राट चौधरी के CM बनने से बिहार BJP में होगी फूट? कांग्रेस का दावा, 'एक अज्ञात कमांडर…'

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं. नीतीश सरकार में वे उपमुख्मंत्री थे. उनके साथ विजय सिन्हा भी उपमुख्यमंत्री थे. अब जब नई सरकार का गठन हुआ है तो दोनों डिप्टी सीएम का पद जेडीयू के पास चला गया है. अब नई सरकार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है. ऐसा दावा कांग्रेस ने किया है. गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को पार्टी की ओर से इस संबंध में बयान आया.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. उनका कहना है कि विजय सिन्हा का दर्द एक अज्ञात कमांडर के आदेश पर जिस तरह से छलका है वो सबको अब दिखने लगा है.

'आने वाले समय में…'

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "लगातार जिस तरह से विजय सिन्हा अपने दर्द को बता रहे हैं वो काबिले गौर है. कभी संगठन, कभी संघर्ष, और कभी पूरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने की बात कर रहे हैं, ये उनका दर्द है. क्योंकि संगठन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वैसे लोग अब संगठन में दरकिनार किए जा रहे हैं… तो भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है. आने वाले समय में ये विभाजन के रूप में देखने को मिलेगा."

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क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सरकार बनने से पहले विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा विधायक दल के नेता के तौर पर की थी. बाद मं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि बीजेपी का सिपाही होने के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया.

इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा था कि वर्षों तक जमीन पर उन्होंने मेहनत की, पसीना बहाया, लहू बहाया, बलिदान दिया, आज कमल खिलाने का अवसर आया तो मैंने अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया. इसी बयान पर कांग्रेस नेता ने उक्त बयान दिया है.

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