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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारWomen Reservation Bill: 'जो बिल का समर्थन नहीं करेगा उसको घर में खाना नहीं मिलेगा', महिला आरक्षण विधेयक पर बोले गिरिराज सिंह

Women Reservation Bill: 'जो बिल का समर्थन नहीं करेगा उसको घर में खाना नहीं मिलेगा', महिला आरक्षण विधेयक पर बोले गिरिराज सिंह

Women Reservation Bill: संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक पर बहस तेज है. इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Apr 2026 11:10 AM (IST)
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मोदी सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज हो गई है. इस बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जो बिल का समर्थन नहीं करेगा उसको घर में खाना नहीं मिलेगा.

उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद महिलाओं के सब्र की सीमा अब टूट रही है. इसको सब मिलकर पास करेंगे. इस बिल को लेकर दक्षिण भारत में भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है. इसको लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. सदन में आएगा और विषय रखेंगे, बिना आए हुए किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है.

महिला आरक्षण बिल को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है. जैसे पहले पास किया था. वैसे ही अब पास होगा. किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा. कांग्रेस द्वारा इस बिल को परिसीमन बताए जाने पर दक्षिण भारत के नुकसान पर उन्होंने कहा कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा. किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिलाएं

इस बिल के माध्यम से देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी मिलने का प्रावधान है. इस आरक्षण के लागू होने के बाद महिलाएं मजबूती से चुनाव लड़ सकेंगी और देश की राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराएंगी. इस कदम से सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक प्रयास है. 

संसद में आज रखा जाएगा संशोधन विधेयक

संसद में गुरुवार (16 अप्रैल) से विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है. महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक सदन में रखा जाएगा. सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर तीन दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया है.

इसको लेकर अब बहस तेज हो गई है. विपक्षी दलों की ओर से महिला आरक्षण के साथ परिसीमन बिल लाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं. परिसीमन को लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिलेगी. 

समाजवादी पार्टी ने किया विरोध का ऐलान

महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन अब पार्टी ने यूटर्न ले लिया है. सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि यह उनकी बेनियती है. हम इस बिल का विरोध करेंगे.

ये भी पढ़ें: Women Reservation Bill: 'यह कांग्रेस की पहल थी...', महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 16 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
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