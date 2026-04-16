बजरंगबली की मूर्ति पर कालिख पोती, दीवारों पर लिखे अपशब्द, सुपौल में जबरदस्त बवाल

सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) की सुबह एक संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया. अराजक तत्वों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जिसके बाद लोगों ने जबरदस्त बवाल किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला.

जानकारी के अनुसार, त्रिवेणीगंज बाजार स्थित चिलोनी नदी पुल के पास बने बजरंगबली के मंदिर में स्थापित प्रतिमा पर किसी ने कालिख पोत दी. इतना ही नहीं मंदिर के बाहर दीवारों पर भी अभद्र और आपत्तिजनक शब्द लिख दिए गए. वो शब्द बताया भी नहीं जा सकता है.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने प्रतिमा की यह हालत देखी, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा कr. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकत समाज में अशांति फैलाने की साजिश हो सकती है. लोगों ने प्रशासन से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे.

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलने के बाद त्रिवेणीगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. आसपास के लोगों से पूछताछ की. साथ ही, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि पता चले कि किसने इस तरह का काम किया है.

मौके पर पहुंची पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है. जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

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