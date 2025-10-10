कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर अखिलेश प्रसाद ने कहा कि एनडीए में माफिया का राज रहा है. महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार माफिया मुक्त होगा. माफिया को समाप्त करने का काम करेंगे. जो माफिया हैं उनका स्थान या तो जहन्नुम में होगा या जेल में होगा.

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा माफिया माइक्रोफाइनेंस है जो गरीबों को शोषण कर रहा है. बिहार में एक करोड़ 9 लाख महिलाओं पर 30 करोड़ से ज्यादा कर्ज है. उन पीड़ित महिलाओं को राहत देने के साथ-साथ माइक्रोफाइनेंस पर कार्रवाई करेंगे. दूसरे जमीन माफिया हैं. तीसरे बालू माफिया हैं. इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नदियों के किनारे सैटेलाइट की व्यवस्था

अखिलेश सिंह ने कहा कि नदियों के किनारे निगरानी रखी जाएगी. सैटेलाइट की व्यवस्था होगी. दोषी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. चौथा शराबबंदी है. बिहार में जहां देखें शराब मिल रही है. पुलिस और नेताओं की मिली भगत का आरोप लगाया. कहा कि शराबबंदी रहेगी तो पूरी तरह रहेगी.

उन्होंने छठा शिक्षा माफिया स्कूल और कॉलेज को बताया. कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है. कई मामले संज्ञान में हैं. गंभीर आरोप भी लगे हैं, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही है. हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा पेपर लीक कराने वाले माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही. अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही. यह भी कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ-साथ ऐसा करने वालों की कुर्की-जब्ती कराई जाएगी.

कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी पटना में सचिवालय और कार्यालय के पास घूमते हुए बहुत दलाल मिल जाएंगे कि कहां ट्रांसफर-पोस्टिंग करवानी है, करवा देंगे. इस ट्रांसफर-पोस्टिंग पर हमारी सरकार की पैनी नजर रहेगी. उन दलालों को भी पर नकेल कसा जाएगा. रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

