प्रशांत किशोर से मिलने के बाद ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कुछ कहा

भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को पटना में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात की. मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने मीडिया से कहा कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और महिला के साथ ना हो.

ज्योति सिंह ने आगे कहा, "यहां पर मैं फिलहाल इसलिए आई थी कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रहा है, मैंने प्रशांत भैया से ना ही चुनाव की बात की है ना टिकट की बात की है. मैं बस इसलिए आई थी कि आए दिन जो महिलाओं के साथ हो रहा वो ना हो. आज की तारीख में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ न हो." आरा से चुनाव लड़ेंगी? इस पर बिना कुछ जवाब दिए वे चली गईं.

क्या बोले प्रशांत किशोर?

उधर प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात के बाद कहा कि ज्योति सिंह से चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है. पीके ने कहा कि क्या कोई टिकट के लिए अपना घर बर्बाद करेगा? ये कोई बात है? आपके घर की महिला आपकी बेटी-बहन टिकट के लिए झगड़ा करने लगेगी? इनका (ज्योति सिंह) जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है. वो पिछले दो-तीन साल का मसला है.

ज्योति सिंह को लेकर पीके ने यह भी कहा कि अगर इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो ये इनका निर्णय है. जन सुराज का निर्णय नहीं है. टिकट प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते हैं. उसकी भी प्रक्रिया है. ये मेरे पास आईं हैं. बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है मेरे से मदद मिल सकती है. किसी भी महिला-पुरुष को लगता है कि हमारे पास आने से अपनी बात रखने से मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए बैठे हैं.

