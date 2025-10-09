बड़ी खबर: CM चेहरे के साथ चुनाव में उतरेगा महागठबंधन, इस नेता के नाम से किसी को दिक्कत नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे का महागठबंधन की तरफ से जल्द औपचारिक ऐलान किया जाएगा. CM चेहरे के साथ महागठबंधन चुनाव में उतरेगा. सूत्रों की मानें तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर सभी दल तैयार हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल दलों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. सीट बंटवारे को लेकर गुरुवार (09 अक्टूबर) को भी मंथन जारी रहा. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीएम फेस के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी अंतिम रूप से ऐलान कर दिया जाएगा.

CM चेहरे को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा?

आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुरुवार (09 अक्टूबर) को महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दलों को मिलकर औपचारिक तौर से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिये. उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिनों के अंदर महागठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा.

महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं?

महागठबंधन के सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी लगभग 135-140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. पार्टी ने कांग्रेस को 50-52 सीटें देने की पेशकश की हैं, जो कांग्रेस की मांग यानी 70 सीटों से कम हैं. साल 2020 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी.

INDIA गठबंधन का एक अन्य बड़ा घटक दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन भी है. कहा जा रहा है इस पार्टी को 20-25 सीटें दी जा रही हैं लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है. पांच साल पहले भाकपा (माले) ने 19 में से 12 सीट जीती थी और इस बार बताया जा रहा है कि वह 40 सीट मांग रही है. इस गठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अडिग है. साथ ही जीत मिलने पर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की भी मांग कर रहे हैं.