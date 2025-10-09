बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 10 अक्टूबर 2025 से नामांकन शुरू हो जाएगा. इससे पहले राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज ने 9 अक्टूबर, गुरुवार को 51 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया. वहीं लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अधिकृत किया है. इसके अलावा राज्य में चुनाव के लिए 4 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

आइए आपको आज यानी 9 अक्टूबर 2025, गुरुवार को बिहार चुनाव में हुए बड़े अपडेट्स से रुबरू कराते हैं.

हर घर को सरकारी नौकरी- तेजस्वी

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में एक भी घर में बेरोजगार नहीं रहेगा. तेजस्वी ने भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘बिहार की जनता बदलाव चाहती है. इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और बेरोजगारी एवं पलायन से मुक्ति मिलेगी.’

जन सुराज की लिस्ट पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'जिन्हें टिकट नहीं मिला उनकी...'

जन सुराज ने 51 प्रत्याशियों का किया ऐलान

जन सुराज पार्टी ने बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिनमें प्रमुख नाम भोजपुरी गायक ऋतेश रंजन पांडे का है. अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हालांकि वह 11 अक्टूबर को राघोपुर से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे. राघोपुर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है. जिन प्रमुख उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में शामिल किए गए हैं, उनमें लोकप्रिय भोजपुरी गायक ऋतेश रंजन पांडे शामिल हैं, जो रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी द्वारा तृतीय लिंगी समुदाय से प्रीति किन्नर को गोपालगंज जिले की भोरे सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

सीट शेयरिंग पर फैसले का अधिकार चिराग को

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया. भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के इस घटक दल के प्रमुख नेताओं ने राज्य राजधानी पटना में बैठक कर सर्वसम्मति से यह फैसला किया. लोजपा (रामविलास) के सांसद और पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने कहा, ‘पार्टी पदाधिकारियों में आम सहमति बनी है कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान जी जो भी निर्णय लेंगे, वह हम सभी के लिए स्वीकार्य होगा.’

RJD विधायक ने दिया इस्तीफा

भभुआ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक भारत बिंद ने बृहस्पतिवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर लड़ेंगे. बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट विधायक भारत बिंद के इस्तीफे के कारण रिक्त हो गई है.' बिंद ने कहा, 'मैंने विधायक पद और RJD, दोनों से इस्तीफा दे दिया है. आगामी विधानसभा चुनाव मैं भाजपा के टिकट पर लड़ूंगा.'

4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात

बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने कहा कि राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी. उन्होंने कहा कि पहली बार दूरदराज के क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर सुरक्षाकर्मियों को हेलीकॉप्टर से नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि सभी बल सड़क मार्ग से अपने तैनाती स्थलों पर पहुंचेंगे. डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि नक्सली गतिविधियों में आई उल्लेखनीय कमी के कारण इस बार किसी भी मतदान केंद्र को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा.