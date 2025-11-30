हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ये बुनियादी ढांचे पर प्रहार', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भड़के चिराग पासवान

'ये बुनियादी ढांचे पर प्रहार', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भड़के चिराग पासवान

Chirag Paswan News: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मौलाना महमूद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून के सामने हर कोई बराबर है. भारत में कानून का राज चलता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 30 Nov 2025 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के 'जिहाद' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अगर आप न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो ये गलत है. आप देश को अराजकता की स्थिति में नहीं लेकर जा सकते. देश में कानून का राज चलता है. उन्होंने ये भी कहा कि कानून-व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा, ''कानून के सामने हर कोई बराबर है. भारत में कानून का राज चलता है. न्याय प्रणाली पर भी अगर कोई भरोसा नहीं करेगा तो इस सोच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है.''

'तुष्टिकरण की राजनीति से भेदभाव की भावना भड़काने की कोशिश'

उन्होंने ये भी कहा, ''भारत की न्याय प्रक्रिया जिस तरीके से बिना कोई पक्षपात किए सत्य के साथ न्याय की स्थापना के लिए कार्य करती है. ऐसे में अगर आप उसको भी किसी राजनीतिक दल के दबाव की बात कहेंगे तो आप बुनियादी ढांचे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं. आप न्यायिक ढांचे पर प्रहार करके कहीं न कहीं देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं. तुष्टिकरण की राजनीति के जरिए आप भेदभाव की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं. ये गलत है.''

देश में लोकतंत्र और न्यायतंत्र है-बीजेपी

इससे पहले बीजेपी और जेडीयू ने भी मौलाना महमूद मदनी के बयान की आलोचना की. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने ने कहा, "देश में लोकतंत्र और न्यायतंत्र है. महमूद मदनी को कह देना चाहिए कि वे संविधान और कानून से ऊपर हैं. देश में बाबा साहेब अंबेडकर की ओर से निर्मित संविधान है, वहीं प्रस्तावना और सोच है. इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने की कल्पना भी न करें."

मदनी को गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए-जेडीयू

वहीं, जेडीयू के MLC गुलाम गौस ने मौलाना महमूद मदनी के बयान को 'बेतुका' करार देते हुए हमला बोला. उन्होंने कि अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है और महमूद मदनी को गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए.'

Published at : 30 Nov 2025 08:43 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Maulana Mahmood Madani BIHAR NEWS
