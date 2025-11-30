Bihar: चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में बढ़ी खटास, कांग्रेस-राजद की तकरार खुलकर सामने

विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में खटास बढ़ती जा रही है. एक के बाद एक बयान सामने आने से यह साफ दिख रहा है कि गठबंधन के भीतर असंतोष गहराने लगा है. नेताओं ने सामने भले ही बहुत कुछ न कहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बयानबाज़ी की वजह से तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस और वाम दलों के कुछ नेताओं के बयानों को राजद अपनी हार का ठोस कारण बता रही है. उधर, कांग्रेस लगातार यह दावा कर रही है कि चुनाव हारने में राजद की रणनीतिक गलतियाँ जिम्मेदार थीं.

कांग्रेस और वाम दलों ने कई मौकों पर हार के लिए राजद को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि कई इलाकों में राजद के कार्यकर्ता मतदान के दिन बूथों से दूर रहे या नाराज होकर वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया. यही कारण रहा कि कई सीटों पर गठबंधन पिछड़ गया. वाम दलों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं. दूसरी तरफ, गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं.

कांग्रेस की कोई पहचान नहीं- राजद

राजद नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी कमजोरी छिपाने के लिए जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मणिकांत मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाना ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को गठबंधन में रहकर नुकसान लग रहा है, तो उसे इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की जो भी सीटें थीं, वो राजद के हिस्से से ही दी गई थीं, इसलिए कांग्रेस को अलग से कोई पहचान नहीं बनी.

कांग्रेस प्रवक्ता असिथनाथ तिवारी ने कहा कि अगर राजद को कांग्रेस पर इतना ही भरोसा नहीं था, तो फिर गठबंधन किया ही क्यों? उनका कहना है कि जिम्मेदारी एक-दूसरे पर फेंकने से गठबंधन ही टूटेगा.

कांग्रेस के एक अन्य प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि यदि मंडलजी को कोई शिकायत है तो वह गठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष या विधायक दल के नेता से बात करें, लेकिन यह कहना गलत है कि तेजस्वी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता.

गठबंधन में बिखराव के संकेत, छोटे दल भी नाराज

महागठबंधन में बिखराव के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं. राजद मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, जबकि वाम दल और कांग्रेस कमजोर प्रदर्शन से जूझ रहे हैं. कांग्रेस के वोट प्रतिशत में गिरावट साफ दिखी है.

वाम दलों ने भी अब राजद से दूरी बनानी शुरू कर दी है. छोटे दल भी आपस में एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. गठबंधन के भीतर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप इस स्थिति को और खराब कर रहे हैं.

महागठबंधन की स्थिति फिलहाल काफी पेचीदा नजर आ रही है. चुनाव परिणामों के बाद दल आपसी खींचतान में उलझ गए हैं. अगर यह विवाद ऐसे ही जारी रहा तो गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि सभी दलों को बैठकर समन्वय बनाना होगा, तभी महागठबंधन फिर से एक मजबूत विपक्ष की तरह खड़ा हो पाएगा.