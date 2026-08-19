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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट सरकार तक छात्र पहुंचाएं शिकायत, 25 से खुल रहा सहयोग पोर्टल

सम्राट सरकार तक छात्र पहुंचाएं शिकायत, 25 से खुल रहा सहयोग पोर्टल

Bihar Sahyog Portal: बिहार सरकार ने 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' शुरू किया है. छात्र अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. 30 दिन में समाधान और पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Aug 2026 06:41 PM (IST)
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बिहार के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक और छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब विद्यार्थी अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' के जरिए दर्ज करा सकेंगे. सरकार ने दावा किया है कि शिकायत मिलने के 30 दिनों के अंदर उसका समाधान कर आवेदक को इसकी जानकारी दी जाएगी.

राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए 25 अगस्त से 'विद्यार्थी सहयोग अभियान' शुरू करने का फैसला किया है. इस अभियान के तहत छात्र-छात्राएं अपनी शैक्षणिक समस्याएं, कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ी शिकायतें तथा छात्रावास संबंधी परेशानियां ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में हर महीने के चौथे मंगलवार को 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' भी आयोजित किए जाएंगे.

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शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय

'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि शिकायत दर्ज कराने वाले छात्र-छात्राओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. विद्यार्थी कभी भी पोर्टल पर अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं. वहीं छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी. 

10 दिन में कार्रवाई नहीं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से नोटिस

सरकार ने शिकायतों के निपटारे को लेकर समय सीमा भी तय कर दी है. शिकायत दर्ज होने के बाद 30 दिनों के अंदर उसका समाधान करना होगा. बताया गया है कि यदि शिकायत पर 10 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो 11वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वत: नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. 

सरकार और विद्यार्थियों के बीच बनेगा सीधा संवाद

राज्य सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है. उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री की पहल पर शुरू किया गया यह पोर्टल विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान में अहम भूमिका निभाएगा. इससे सरकार और छात्रों के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

यह भी पढ़ें- RJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 19 Aug 2026 06:41 PM (IST)
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