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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा, लाठीचार्ज पर चिराग पासवान बोले- 'सरकार-प्रशासन को…'

सम्राट की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा, लाठीचार्ज पर चिराग पासवान बोले- 'सरकार-प्रशासन को…'

Patna Lathicharge: चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज मांगों को रखने का अधिकार है. उनकी आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग करना संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 May 2026 03:17 PM (IST)
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पटना में प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार (08 मई, 2026) को सम्राट सरकार की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज (Lathicharge) किया. इस दौरान कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है. 

चिराग ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.0 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.

युवाओं को मांग रखने का अधिकार: चिराग

चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज मांगों को रखने का अधिकार है. शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. उनकी आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग करना संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है.

उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया. कहा कि सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द TRE-4 की अधिसूचना जारी करे तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान करे. साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से भी आग्रह करते हुए कहा कि कल (गुरुवार) ही सरकार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसे में थोड़ा समय दें और धैर्य रखें. सरकार जरूर सकारात्मक पहल करेगी.

यह भी पढ़ें- विजय थलापति नहीं, तमिलनाडु में BJP बना सकती है सरकार? पप्पू यादव ने सेट किया 'फॉर्मूला'

लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

टीआरई-4 के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "जिस तरह से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है, लाठियों से पीटा गया है, जिस तरह से ये सरकार बनाई गई है, इनकी नीति दिखने लगी है. सरकार का कोष खत्म हो गया है. हर साल, हर महीने, ये करोड़ों रुपये लेकर कर्ज पर चल रहे हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 May 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BPSC​ Patna Lathicharge BIHAR NEWS
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