पटना में प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार (08 मई, 2026) को सम्राट सरकार की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज (Lathicharge) किया. इस दौरान कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है.

चिराग ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.0 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.

युवाओं को मांग रखने का अधिकार: चिराग

चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज मांगों को रखने का अधिकार है. शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. उनकी आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग करना संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है.

बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.0 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।



लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज़ मांगों को रखने का अधिकार है। शिक्षक भर्ती… — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) May 8, 2026

उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया. कहा कि सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द TRE-4 की अधिसूचना जारी करे तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान करे. साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से भी आग्रह करते हुए कहा कि कल (गुरुवार) ही सरकार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसे में थोड़ा समय दें और धैर्य रखें. सरकार जरूर सकारात्मक पहल करेगी.

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लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

टीआरई-4 के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "जिस तरह से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है, लाठियों से पीटा गया है, जिस तरह से ये सरकार बनाई गई है, इनकी नीति दिखने लगी है. सरकार का कोष खत्म हो गया है. हर साल, हर महीने, ये करोड़ों रुपये लेकर कर्ज पर चल रहे हैं."

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