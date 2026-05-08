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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविजय थलापति नहीं, तमिलनाडु में BJP बना सकती है सरकार? पप्पू यादव ने सेट किया 'फॉर्मूला'

विजय थलापति नहीं, तमिलनाडु में BJP बना सकती है सरकार? पप्पू यादव ने सेट किया 'फॉर्मूला'

Pappu Yadav: पप्पू यादव का कहना है कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को बीजेपी को आमंत्रण देना चाहिए. क्योंकि इस पार्टी के लिए बहुमत साबित करना आसान है. पढ़िए उन्होंने ऐसा क्यों कहा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 May 2026 10:27 AM (IST)
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तमिलनाडु (Tamil Nadu) में हुए विधानसभा चुनाव में विजय थलापति (Vijay Thalapathy) की पार्टी (टीवीके) 108 सीटें जीती है. इसी के साथ यह सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी है. राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है, लेकिन पार्टी को बहुमत के आंकड़े (118) को साबित करने के लिए कहा गया है. ऐसे में विजय को सरकार बनाने के लिए कम से कम 10 और विधायकों की जरूरत है. इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने एक अलग ही 'फॉर्मूला' सेट कर दिया है.

शुक्रवार (08 मई, 2026) को सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर तंज कसा कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को बीजेपी को आमंत्रण देना चाहिए. क्योंकि इस पार्टी (बीजेपी) के लिए बहुमत साबित करना आसान है. उन्होंने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए ईडी, सीबीआई और आईटी का नाम लिया है.

'तमिलनाडु में राज्यपाल को…'

अपने पोस्ट में पप्पू यादव लिखते हैं, "तमिलनाडु में राज्यपाल को BJP के एकमात्र विधायक को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए! उन्हें बहुमत साबित करना सबसे आसान है. गवर्नर, ED, CBI, IT विभाग और चुनाव आयोग जी तोड़ परिश्रम कर उनके लिए बहुमत सहजता से जुटा देंगे!" 

तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर क्या है अपडेट?

तमिलनाडु में विजय थलापति की पार्टी TVK का भविष्य अब CPI, CPM और VCK के फैसले पर टिका हुआ है. टीवीके ने इन तीनों दलों से सरकार गठन के लिए समर्थन मांगा है. ये तीनों दल आज (शुक्रवार) शाम तक अपना फैसला घोषित कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- बंगाल विधानसभा भंग होने के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'ममता बनर्जी ने एक तरह से...'

अंदरखाने कई नेताओं का मानना है कि जनादेश का सम्मान करते हुए टीवीके को समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन डीएमके का दबाव भी बना हुआ है क्योंकि ये दल लंबे समय से डीएमके गठबंधन का हिस्सा है. 

दूसरी ओर तमिलनाडु में राज्यपाल के रुख पर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने आज (शुक्रवार) राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है. ये विरोध-प्रदर्शन बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के खिलाफ होगा. राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच, तमिलनाडु कांग्रेस समिति ने आज सुबह 11 बजे चेन्नई में सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार कैबिनेट से कितनी अलग है सम्राट सरकार? विभागों के बंटवारे में क्या-क्या हुआ नया, जानें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 May 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Vijay Thalapathy BIHAR NEWS
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