विजय थलापति नहीं, तमिलनाडु में BJP बना सकती है सरकार? पप्पू यादव ने सेट किया 'फॉर्मूला'

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में हुए विधानसभा चुनाव में विजय थलापति (Vijay Thalapathy) की पार्टी (टीवीके) 108 सीटें जीती है. इसी के साथ यह सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी है. राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है, लेकिन पार्टी को बहुमत के आंकड़े (118) को साबित करने के लिए कहा गया है. ऐसे में विजय को सरकार बनाने के लिए कम से कम 10 और विधायकों की जरूरत है. इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने एक अलग ही 'फॉर्मूला' सेट कर दिया है.

शुक्रवार (08 मई, 2026) को सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर तंज कसा कि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को बीजेपी को आमंत्रण देना चाहिए. क्योंकि इस पार्टी (बीजेपी) के लिए बहुमत साबित करना आसान है. उन्होंने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए ईडी, सीबीआई और आईटी का नाम लिया है.

'तमिलनाडु में राज्यपाल को…'

अपने पोस्ट में पप्पू यादव लिखते हैं, "तमिलनाडु में राज्यपाल को BJP के एकमात्र विधायक को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए! उन्हें बहुमत साबित करना सबसे आसान है. गवर्नर, ED, CBI, IT विभाग और चुनाव आयोग जी तोड़ परिश्रम कर उनके लिए बहुमत सहजता से जुटा देंगे!"

तमिलनाडु में राज्यपाल को BJP के

एकमात्र विधायक को सरकार बनाने का

आमंत्रण देना चाहिए!



उन्हें बहुमत साबित करना सबसे आसान है

गवर्नर, ED, CBI, IT विभाग और चुनाव आयोग

जी तोड़ परिश्रम कर उनके लिए बहुमत सहजता से

जुटा देंगे! — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) May 8, 2026

तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर क्या है अपडेट?

तमिलनाडु में विजय थलापति की पार्टी TVK का भविष्य अब CPI, CPM और VCK के फैसले पर टिका हुआ है. टीवीके ने इन तीनों दलों से सरकार गठन के लिए समर्थन मांगा है. ये तीनों दल आज (शुक्रवार) शाम तक अपना फैसला घोषित कर सकते हैं.

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अंदरखाने कई नेताओं का मानना है कि जनादेश का सम्मान करते हुए टीवीके को समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन डीएमके का दबाव भी बना हुआ है क्योंकि ये दल लंबे समय से डीएमके गठबंधन का हिस्सा है.

दूसरी ओर तमिलनाडु में राज्यपाल के रुख पर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने आज (शुक्रवार) राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है. ये विरोध-प्रदर्शन बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के खिलाफ होगा. राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच, तमिलनाडु कांग्रेस समिति ने आज सुबह 11 बजे चेन्नई में सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है.

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