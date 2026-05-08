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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: RJD के परिवारवाद वाले आरोप पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत कमार तो…'

बिहार: RJD के परिवारवाद वाले आरोप पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत कमार तो…'

Bihar Politics: बिहार में नई सरकार में निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. आरजेडी सवाल उठा रही है. नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आरजेडी निशांत को 'सुयोग्य सुपुत्र' कह रही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 May 2026 11:12 AM (IST)
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बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. इसको लेकर आरजेडी हमलावर है. नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है. आरजेडी की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया आई है. 

शुक्रवार (08 मई, 2026) को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय कुमार झा ने इस पर कहा, "...देखिए आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? जिसका पूरा परिवार राजनीति में हो… ये (निशांत कुमार) तो सच्चे मन से आए हैं… काम करने के लिए." 

संजय झा ने कहा, "मैं और अगर विस्तार में बोलूं तो नीतीश कुमार जी जब बिहार की राजनीति से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर गए… 21 साल से सीएम थे… तो वो बेटे को ला सकते थे… कोई रोक तो नहीं थी, जब खुद छोड़कर गए तो पार्टी को लगा कि उनकी (निशांत) आवश्यकता है…  तो पार्टी में लोगों ने कहा तो आए. हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोग निशांत को पहले जानते भी थे…"

निशांत कुमार नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इस पर संजय झा ने कहा, "पढ़े-लिखे हैं, बेहतर काम होगा. उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छा काम होगा."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार कैबिनेट से कितनी अलग है सम्राट सरकार? विभागों के बंटवारे में क्या-क्या हुआ नया, जानें

'महिला, यूथ और अनुभव के आधार पर हुआ कैबिनेट बंटवारा'

दूसरी ओर मंत्रिमंडल के विस्तार पर जेडीयू नेता ने कहा कि इसमें महिला, यूथ और अनुभव के आधार पर कैबिनेट का बंटवारा हुआ है. कल (गुरुवार) शपथ ग्रहण भी हो गया, कैबिनेट का बंटवारा भी हो गया. आज (शुक्रवार) से पूरी सरकार 2025 में जो जनादेश मिला था उसके लिए काम करना शुरू कर देगी. चुनाव के समय एनडीए ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था वो उसे जमीन पर उतारा जाएगा.

बता दें कि बीते गुरुवार को आरजेडी के एक्स हैंडल से निशांत और नीतीश कुमार का नाम लिए बिना लिखा गया था, "परिवारवाद पर आजीवन लेक्चर देने वाले कुर्सी कुमार के सामाजिक जीवन में संघर्ष का लंबा इतिहास रखने वाले सुयोग्य सुपुत्र को मंत्री पद की शुभकामनाएं!" इसी तरह और भी बयानबाजी हो रही है.

यह भी पढ़ें- विजय थलापति नहीं, तमिलनाडु में BJP बना सकती है सरकार? पप्पू यादव ने सेट किया 'फॉर्मूला'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 May 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Sanjay Kumar Jha Nishant Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS
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