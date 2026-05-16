टी20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ पाकिस्तान का एलान, 5 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू

Pakistan Womens T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 (Women's T20 World Cup 2026) के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया, जिसमें फातिमा सना को कप्तान बनाया गया. पीसीबी के जरिए जारी किए गए स्क्वॉड में 5 खिलाड़ियों का डेब्यू होगा, जो वाकई चौंकाने वाला फैसला है.

दरअसल स्क्वॉड में 5 ऐसी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगी. इन खिलाड़ियों में- इमान फातिमा, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सायरा जबीन और तस्मिया रुबाब शामिल हैं.

गुल फिरोजा को 2 शतकों को मिला इनाम

हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में दो शतक लगाने वाली गुल फिरोजा अपने दूसरे टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगी. इसके अलावा टॉप ऑर्डर में विकेटकीपर बल्लेबाज मुनीबा अली और आयशा जफर के खेलने की उम्मीद है.

वहीं टीम के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी नतालिया परवेज, इरम जावेद, आलिया रियाज और सायरा जबीन जैसी खिलाड़ी संभाल सकती हैं.

बॉलिंग डिपार्टमेंट

बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो इसमें सादिया इकबाल, नशरा संधू, तुबा हसन और रमीन शमीम स्पिन का दारोमदार संभालती हुई दिख सकती हैं, जबकि फातिमा, डायना बेग और तस्मिया रुबाब तेज गेंदबाजी अटैक को मजबूती प्रदान करेंगी.

Pakistan gear up for a shot at maiden Women’s #T20WorldCup glory with a strong 15-member squad 💪



Details 👉 https://t.co/DsTKpZR0yx pic.twitter.com/6gXgWbLRu8 — ICC (@ICC) May 16, 2026

महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड

फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तूबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब.

12 जून से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत

बताते चलें कि विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 12 जून से होगी, जबकि फाइनल 05 जुलाई को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने अभियान का आगाज 14 जून को करेगी. पाकिस्तान की पहली भिड़ंत इंडिया से होगी. यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शेड्यूल

बनाम भारत , 14 जून, एडजबेस्टन, बर्मिंघम

बनाम दक्षिण अफ्रीका, 17 जून, एडजबेस्टन, बर्मिंघम

बनाम बांग्लादेश, 20 जून, हैम्पशायर बाउल, साउथेम्प्टन

बनाम ऑस्ट्रेलिया, 23 जून, हेडिंगली, लीड्स

बनाम नीदरलैंड्स, 27 जून, ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल

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