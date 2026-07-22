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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसुपौल: प्रेम के नाम पर मौत की साजिश! कोसी नदी में धकेली गई नवविवाहिता, इंजीनियर और मजदूर ने बचाई जान

सुपौल: प्रेम के नाम पर मौत की साजिश! कोसी नदी में धकेली गई नवविवाहिता, इंजीनियर और मजदूर ने बचाई जान

Supaull News: मंगलवार रात करीब 10 बजे उफनती कोसी नदी में एक युवती बह रही थी, जिसपर एक जूनियर इंजीनियर और मजदूर की नजर पड़ी. दोनों ने बड़ी सूझबूझ और बहादुरी दिखाई और नदी में कूदकर उसकी जान बचाई.

Written By : प्रियरंजन कुमार सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 09:38 AM (IST)
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'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय', यह कहावत एक युवती पर फिट बैठती है, जिसे उसके अपने लोगों ने ही जान से मारने की मंशा से कोसी नदी में धकेल दिया था. इस युवती की जान एक कनीय अभियंता (जूनियर इंजीनियर) और एक मजदूर ने बचाई है. यह मामला है सुपौल सदर प्रखंड के बसबिट्टी पंचायत स्थित कोसी तटबंध के 64/95 स्पर के पास की है.

यहां मंगलवार रात करीब 10 बजे उफनती कोसी नदी में एक युवती बह रही थी, जिसपर एक जूनियर इंजीनियर और मजदूर की नजर पड़ी. दोनों ने बड़ी सूझबूझ और बहादुरी दिखाई और नदी में कूदकर उसकी जान बचाई. इसके बाद युवती ने एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया.

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कैसे बची युवती की जान?

रात्रि ड्यूटी पर तैनात जूनियर इंजीनियर चितरंजन कुमार और मजदूर सुभाष कुमार ने बताया कि खाना खाने के बाद जैसे ही वो बाहर हाथ धोने निकले, तभी कोसी नदी की ओर से किसी युवती की 'बचाओ-बचाओ' की आवाज सुनाई दी. बिना देर किए दोनों टॉर्च लेकर नदी की ओर दौड़े. मजदूर सुभाष कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती कोसी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

परिवार ने जबरन करा दी थी शादी

बचाई गई युवती ने अपना नाम आशा कुमारी बताया, जो सदर प्रखंड के लखनिपट्टी की रहने वाली है. युवती ने बताया कि वह एक युवक से प्रेम करती थी, लेकिन परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. करीब एक महीने पहले उसकी शादी जबरन दूसरे युवक से करा दी गई. वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और अपने प्रेमी के पास जाना चाहती थी.

मामा और भाई ने नदी में धकेला

आशा का आरोप है कि मंगलवार की रात उसके मामा और बहनोई उसे प्रेमी से मिलवाने का झांसा देकर घर से निकले. रास्ते में पिपरा खुर्द के पास कोसी नदी पहुंचने पर दोनों ने उसे नदी में धक्का दे दिया. किसी तरह वह बहते हुए तटबंध के स्पर तक पहुंची और मदद के लिए आवाज लगाने लगी.

घटना की सूचना जूनियर इंजीनियर चितरंजन कुमार ने तुरंत डायल-112 को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवती को अपने संरक्षण में लिया. डायल-112 में तैनात एएसआई दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवती को कोसी नदी से सुरक्षित निकाला गया है. युवती के आरोपों के आधार पर वरीय अधिकारियों को बता दिया जाएगा तथा वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की जाएगी

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Published at : 22 Jul 2026 09:38 AM (IST)
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