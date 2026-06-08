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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: आज नामांकन की आखिरी तारीख, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा?

बिहार MLC चुनाव: आज नामांकन की आखिरी तारीख, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा?

Bihar MLC Election Nomination: बीजेपी और जेडीयू ने अपने चार-चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. एक सीट पर एलजेपी (रामविलास) की ओर से असरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद की 10 सीटों (9 पर चुनाव और एक पर उपचुनाव) होना है और (सोमवार) नामांकन की आखिरी तारीख है. सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार सुबह 10 बजे के बाद बिहार विधानसभा पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नॉमिनेशन फाइल करेंगे. बीजेपी और जेडीयू ने अपने चार-चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. एक सीट पर एलजेपी (रामविलास) की ओर से असरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है.

बीजेपी की बात की जाए तो भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को मैदान में उतारा है. पवन सिंह के अलावा बीजेपी से जो तीन अन्य प्रत्याशी हैं उनमें संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शामिल हैं. 

दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाली खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना जिसके लिए पार्टी ने ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है. जेडीयू की सूची में नीतीश के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मंडल और शिवरानी देवी भी हैं. 

महागठबंधन की ओर से किसी के नाम की घोषणा नहीं

जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी (रामविलास) की ओर से मिलाकर 09 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है. अब एक सीट बची है जिस पर संभावना है कि महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी उतारा जाएगा. हालांकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नही हुई है. नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन खबर लिखे जाने तक 10 में से सिर्फ 9 प्रत्याशी के नाम ही सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें- पटना: ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, खान सर की गिरफ्तारी की मांग

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा?

सबसे बड़ी बात आज देखने वाली होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होता है. वे सरकार में मंत्री हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट एमएलसी की नहीं मिलती है तो दीपक प्रकाश का मंत्री पद जा सकता है. 

उधर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार MLC चुनाव 2026 नामांकन पर कहा, "आज नामांकन की आखिरी तारीख है. NDA के सभी घटक दलों के सदस्यों का नामांकन आज हो गया है. हम लोगों के पास संख्याबल है और सभी सीटों पर जीत पक्की है." 

यह भी पढ़ें- सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास

Published at : 08 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election BIHAR NEWS Bihar MLC Election 2026
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